'Erstma'n Käffken' - BVB-Star Thorgan Hazard erzählt von Weihnachten mit der Familie: "Natürlich sehr laut"

Thorgan Hazard hat mit Melitta über Weihnachten im Hause Hazard und seinen Traumtag in Sachen Essen gesprochen.

Weihnachten im Hause Hazard ist stets eine launige Angelegenheit, wie Thorgan Hazard von nun im Interview-Format "Erstma’n Käffken" von Melitta verriet.

"Wir trinken Wein, spielen mit den Kindern. Ich habe vier, Eden hat auch vier, Kylian eins – es kommt eine große Familie zusammen. Und es ist natürlich sehr laut, für Gespräche in Ruhe bleibt nicht viel Zeit", erklärte Hazard im Gespräch mit Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela.

Während sein älterer Bruder Eden bei unter Vertrag steht, spielt der 25-jährige Kylian beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge.

Mehr Teams

Seine Brüder unter dem Jahr zu sehen, sei derweil "nicht einfach", erklärte der 27-jährige Belgier. "Alle vier spielen Fußball, drei sind Profi. Wenn ich Urlaub habe, haben oft zum Beispiel Eden oder Kylian keinen Urlaub."

Eden sehe er jedoch häufiger bei der belgischen Nationalmannschaft, führte der Offensivspieler aus. "Und der Jüngste wohnt noch bei unseren Eltern. Ich sehe ihn also immer, wenn ich mal zuhause in bin. Oder er kommt mich für ein paar Tage besuchen."

Auch an Weihnachten sei es kompliziert, die komplette Familie zusammenzubringen. "Einer fehlt immer", sagt Hazard. "Eden war lange in (bei Chelsea, Anm. d. Red.), hatte da keine Pause. Jetzt in hat er ein bisschen frei."

Auf dem Fußballplatz zaubert Hazard indes eine besondere Demütigung des Gegenspielers ein Lächeln aufs Gesicht. "Tunneln", antwortete er auf die Frage, was ihm mit am meisten Spaß macht.

Könnte sich Hazard einen perfekten kulinarischen Tag ohne Gewissensbisse zusammenstellen, gäbe es indes "zum Frühstück Pancakes von meiner Frau mit Nutella. Mittags nur etwas Kleines, vielleicht ein Panini. Und abends frische Pommes, die mache ich selbst. In Belgien ist das Tradition. Und dazu dann Hähnchen und Salat oder Apfel-Kompott."

Hazard spielt seit Sommer 2019 für den BVB, seinerzeit kam er für 25,5 Millionen Euro aus Mönchengladbach. In der laufenden Saison steht er bis dato bei drei Toren und dre Assists in elf Pflichtspielen.