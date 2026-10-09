BVB vs. Bayern reloaded: Bundestrainer Jürgen Klopp lacht sich über Titelsammlung des einstigen Erzrivalen schlapp

Vor einer hölzernen Ehrentafel, auf der die Titeljahre des deutschen Rekordmeisters verewigt sind, stutzte Klopp scherzhaft über die Lücken in den Jahren 2011 und 2012. Mit einem Augenzwinkern zeigte er auf die Sprünge in der Chronik und frotzelte: "Da fehlt doch was!"

Hintergrund des Seitenhiebs: In genau diesen beiden Spielzeiten schnappte sich Klopps damaliger Klub Borussia Dortmund die Meisterschale. Als der Bundestrainer kurz darauf die Pokal-Chronik betrachtete und auch dort die Lücke aus dem Dortmunder Double-Jahr 2012 entdeckte, legte er schmunzelnd nach: "Und hier auch. Das ist komisch." Ein humorvoller Auftritt ganz im typischen "Kloppo"-Stil, der in den sozialen Netzwerken gefeiert wird.

Klassiker in den 2010ern: Als der BVB Bayerns Endgegner war

Die humorvolle Stichelei weckt Erinnerungen an die wohl intensivste Ära der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Unter Klopp erlebte Borussia Dortmund zwischen 2008 und 2015 eine goldene Ära und stieg zwischenzeitlich zum "Endgegner" des FC Bayern auf.

Angeführt von Stars wie Robert Lewandowski, Mario Götze und Mats Hummels überrollte der BVB die Liga mit seinem hochintensiven Spielstil. Der absolute Höhepunkt dieser Phase war das Jahr 2012, als die Dortmunder den Bayern nicht nur die Meisterschaft wegschnappten, sondern den Rivalen im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion mit 5:2 demütigten und das historische Double perfekt machten.

Getty Images

Nächste Spiele BVB Bundesliga 14:30 SVW

"Bayern-Reflex" sorgt für Änderung der Machtverhältnisse

Diese Demütigung kitzelte den berüchtigten "Bayern-Reflex" und gipfelte in der Saison 2012/13 im ultimativen Showdown. Beim ersten rein deutschen Finale der Champions-League-Geschichte im Londoner Wembley-Stadion standen sich die beiden Erzrivalen auf dem Zenit ihrer Rivalität gegenüber.

In einem dramatischen Spiel setzten sich die Münchner durch ein spätes Tor von Arjen Robben mit 2:1 durch. Es war der Startschuss für eine historische Titelserie der Bayern, die auch in engem Zusammenhang mit dem Transfer der BVB-Stars Götze, Lewandowski und Hummels steht.

Mit seinem Wechsel zum FC Liverpool 2015 schlug Klopp ein neues Kapitel auf und feierte mit den Reds 2019 seinerseits den Gewinn der Champions League und ein Jahr später den historischen 20. englischen Meistertitel.