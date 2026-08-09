Borussia Dortmund trifft am heutigen Sonntag (9. August) im Rahmen des Emirates Cup auf den FC Arsenal. Gespielt wird im Emirates Stadium in London, der Heimspielstätte der Gunners. Anpfiff der Begegnung zwischen dem BVB und dem amtierenden Premier-League-Meister ist um 15 Uhr.

Wo die Partie des BVB heute live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät Euch GOAL im Folgenden.

BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen?

Wer das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Arsenal live verfolgen möchte, benötigt nicht zwingend ein kostenpflichtiges Abo. Sky zeigt die Partie zwar im TV, stellt jedoch einen kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf YouTube zur Verfügung.

Im Fernsehen wird die Begegnung auf Sky Sport Premier League und Sky Sport News übertragen. Dafür ist allerdings ein entsprechendes Sky-Abonnement erforderlich.

Darüber hinaus könnte sich auch ein Blick auf BVB-TV sowie den YouTube-Kanal von Borussia Dortmund lohnen. Dort wurden bereits die bisherigen Testspiele des BVB kostenlos live übertragen.

BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen? Wichtigste Infos

Begegnung BVB vs. FC Arsenal Wettbewerb Testspiel Datum 9. August Uhrzeit 15 Uhr Ort Emirates-Stadium, London Übertragung Sky, skysport.de, Sky YouTube, BVBTV, YouTube-Kanal Borussia Dortmund

BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen? Der Sommerfahrplan im Überblick