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BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen?

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Borussia Dortmund steht vor einem echten Härtetest: Am heutigen Sonntag trifft der BVB im Testspiel auf Champions-League-Finalist FC Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Live Stream überträgt.

Borussia Dortmund trifft am heutigen Sonntag (9. August) im Rahmen des Emirates Cup auf den FC Arsenal. Gespielt wird im Emirates Stadium in London, der Heimspielstätte der Gunners. Anpfiff der Begegnung zwischen dem BVB und dem amtierenden Premier-League-Meister ist um 15 Uhr.

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Wo die Partie des BVB heute live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät Euch GOAL im Folgenden.

BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen?

Wer das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Arsenal live verfolgen möchte, benötigt nicht zwingend ein kostenpflichtiges Abo. Sky zeigt die Partie zwar im TV, stellt jedoch einen kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf YouTube zur Verfügung.

Im Fernsehen wird die Begegnung auf Sky Sport Premier League und Sky Sport News übertragen. Dafür ist allerdings ein entsprechendes Sky-Abonnement erforderlich.

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Darüber hinaus könnte sich auch ein Blick auf BVB-TV sowie den YouTube-Kanal von Borussia Dortmund lohnen. Dort wurden bereits die bisherigen Testspiele des BVB kostenlos live übertragen.

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BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen? Wichtigste Infos

Begegnung

BVB vs. FC Arsenal

Wettbewerb

Testspiel

Datum

9. August

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Emirates-Stadium, London

Übertragung

Sky, skysport.de, Sky YouTube, BVBTV, YouTube-Kanal Borussia Dortmund

BVB vs. Arsenal heute live: Wo kann man das Testspiel von Borussia Dortmund im Live Stream und TV schauen? Der Sommerfahrplan im Überblick

Datum

Uhrzeit

Spiel

Übertragung im TV und Livestream

Spielort

Samstag, 25. Juli

13 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. BVB

BVB-TV / Sky

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Mittwoch, 29. Juli

12 Uhr (deutsche Zeit)

Cerezo Osaka vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)

Samstag, 1. August

12 Uhr (deutsche Zeit)

FC Tokyo vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

MUFG Stadium (Tokyo)

Sonntag, 9. August

15 Uhr (deutsche Zeit)

FC Arsenal vs. BVB

BVB-TV / Sky

Emirates Stadium (London)

Samstag, 15. August

17.30 Uhr

BVB vs. AS Rom

BVB-TV / Sky

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

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