BVB, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Wann beginnt Borussia Dortmund wieder mit dem Training?

Nach der Rückkehr von Edin Terzic wartet auf den BVB die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Doch wann startet Borussia Dortmund mit dem Training?

Am 14. Mai verabschiedeten sich mit Ausnahme der Hertha alle Bundesligisten der Saison 2021/22 in die Winterpause. Wenige Tage danach sorgte der BVB für einen Paukenschlag. Denn: Der Vizemeister trennte sich nach nur einem Jahr von Marco Rose. Drei Tage später verkündeten die Schwarz-Gelben die Verpflichtung von Edin Terzic. Damit kehrte der Pokalheld aus dem Vorjahr an die Seitenlinie zurück. Nun beginnt Borussia Dortmund demnächst mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Üblicherweise erstreckt sich der Bundesliga-Spielplan der regulären Saison über den Zeitraum von Mitte August bis Mitte Mai. Jedoch gibt es diesmal eine Änderung. Denn: Aufgrund der WM 2022 in Katar, die von Ende November bis Mitte Dezember stattfindet, beginnt die neue Spielzeit am 5. August. Am 27. Mai 2023 und somit fast zehn Monate danach stehen die letzten Partien auf dem Programm.

Damit einher verkürzte sich die trainingsfreie Zeit. Außerdem gingen zwischen Ende Mai und Mitte Juni unter anderem die Matches der ersten vier Spieltage in der Nations League 2022/23 über die Bühne. Somit blieb den Profis nicht viel Urlaubszeit. Doch wann erfolgt bei Borussia Dortmund der Trainingsauftakt?

Nach dem zweiten Platz in der Saison 2021/23 und der Rückkehr von Edin Terzic beginnt für den BVB genauso wie für sämtliche Bundesliga-Gegner bald die Vorbereitung. Doch wann startet Borussia Dortmund mit dem Training? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

BVB, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Wann beginnt der Borussia Dortmund wieder mit dem Training? Die Eckdaten

Bundesligastart am: Freitag, den 5. August Trainingsauftakt am: Montag, den 27. Juni Trainingslager: Freitag, den 15. Juli, und bis Samstag, den 23. Juli, im schweizerischen Bad Ragaz Testspiele: Am Dienstag, 5. Juli, gegen den Lüner SV Am Samstag, 9. Juli, bei Dynamo Dresden Am Montag, 18. Juli, im österreichischen Altach gegen den FC Valencia Am Freitag, 22. Juli, im österreichischen Altach gegen den FC Villarreal Erstes Pflichtspiel: Am Freitag, 29. Juli, in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen 1860 München

BVB, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Der Trainingsauftakt, das Trainingslager und die Testspiele

Beim BVB steht der Auftakt der Vorbereitung am Montag, den 27. Juni, und somit fast sechs Wochen vor Start der Bundesliga 2022/23 auf Programm. Danach steigt am Dienstag, den 5. Juli, um 19.00 Uhr beim Westfalenligisten Lüner SV das erste Testspiel. In derselben Woche und konkret am Samstag, den 9. Juli, gastiert Borussia Dortmund um 17 Uhr beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden.

Anschließend schlagen die Schwarz-Gelben von Freitag, den 15. Juli, bis Samstag, den 23. Juli, ihre Zelte im schweizerischen Bad Ragaz auf. Während des Trainingslagers absolvieren sie im österreichischen Altach, der neuen Wirkungsstätte von Miroslav Klose, Testspiele gegen spanische Teams. Hierbei trifft Terzic‘ Elf am Montag, den 18. Juli, und am Freitag, den 22. Juli, auf den FC Valencia und auf den FC Villarreal. Sowohl gegen die Fledermäuse als auch gegen das Gelbe U-Boot erfolgt der Anstoß um 19 Uhr.

Der Spielplan auf einen Blick! ✍️ pic.twitter.com/WCrBnq3J9c — Borussia Dortmund (@BVB) June 17, 2022

BVB, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Das erste Pflichtspiel

Exakt eine Woche nach der Partie gegen den FC Villarreal, der in der Champions League die Bayern bezwang, steht ausgerechnet gegen deren Stadtrivalen das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Denn: Borussia Dortmund gastiert am Freitag, dem 29. Juli, in der 1. Runde des DFB-Pokals bei 1860 München. Hierbei findet der Anpfiff um 20.45 Uhr statt. Danach startet der BVB am ersten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Bundesliga Saison 2022/23.