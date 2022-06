BVB: U23-Trainer Enrico Maaßen offenbar Favorit auf Weinzierl-Nachfolge beim FC Augsburg

Der FC Augsburg ist auf der Suche nach einem Trainer wohl fündig geworden. Der Weinzierl-Nachfolger soll Enrico Maaßen von der U23 des BVB werden.

Borussia Dortmunds U23-Trainer Enrico Maaßen ist offenbar Favorit auf die Nachfolge von Markus Weinzierl beim FC Augsburg. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach befänden sich die Fuggerstädter bei der Besetzung des vakanten Postens bereits auf der Zielgeraden. Der 38-Jährige stelle den Wunschkandidaten dar.

Allerdings sollen auch weitere Klubs um die Dienste Maaßens buhlen. Die Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth (Marc Schneider) und Arminia Bielefeld (Uli Forte) hätten ebenfalls Interesse gezeigt, haben die Stellen aber inzwischen besetzt.

Lässt der BVB Maaßen ziehen?

Noch ist unklar, ob Borussia Dortmund das Trainer-Talent ziehen lässt. Es gebe "Anfragen für Enno", sagte U23-Teammanager Ingo Preuß zuletzt bei den Ruhr Nachrichten, jedoch habe man sich "auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, das bleibt auch so. Für uns steht fest, dass wir mit Enrico Maaßen als Trainer auch in die nächste Saison gehen."

Maaßen hatte das Amt in Dortmund im Juli 2020 angetreten und schaffte prompt den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. Dort landete die zweite Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf dem neunten Platz.