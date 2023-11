BVB trauert um verstorbenen 14-jährigen Nachwuchsspieler aus dem Kreis Dortmund

Der 14-Jährige verletzte sich bei einem Zusammenprall schwer und erlag seinen Verletzungen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund trauert um einen Jugendspieler aus dem Kreis Dortmund. Der 14-Jährige erlag vor wenigen Tagen seinen Verletzungen, welche er sich zuvor bei einem C-Jugendspiel zugezogen hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Borussia Dortmund trauert um den 14-jährigen Juniorenspieler aus dem Kreis Dortmund, der bei einem Zusammenprall während eines C-Jugend-Fußballspiels am vergangenen Wochenende so schwer verletzt wurde, dass er vor wenigen Tagen seinen Verletzungen erlegen ist", schrieben die Schwarz-Gelben bei X (vormals Twitter).

Die gesamte Dortmunder Fußballfamilie sei "schockiert und zutiefst traurig. Unsere Gedanken sind bei der Familie und allen Angehörigen", heißt es weiter in dem Statement.

Ähnlich bestürzt äußerte sich der DJK TuS Körne, der Verein des verstorbenen 14-Jährigen: "Diese furchtbare Nachricht macht uns alle tief betroffen und unendlich traurig. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mannschaftskameraden, denen wir als Verein in ihrer Trauer nach allen Kräften beistehen wollen.“

