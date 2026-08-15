Am heutigen Samstag, den 15. August, trifft Borussia Dortmund in einem Testspiel auf die AS Rom. Die Partie findet im Rahmen der Saisoneröffnung des BVB im Signal Iduna Park statt und wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Auch die Frauenmannschaften beider Vereine treten heute gegeneinander an – direkt nebenan im Stadion Rote Erde.
Bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des BVB-Testspiels im TV und Livestream.
BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV?
Die Übertragung des Testspiels zwischen dem BVB und der AS Rom übernimmt Sky. Eine Ausstrahlung im klassischen Free-TV wird es somit nicht geben. Trotzdem besteht die Möglichkeit, die Partie kostenlos zu verfolgen.
Sky bietet auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem eigenen YouTube-Kanal einen frei zugänglichen Livestream an. Kunden des Pay-TV-Senders können die Begegnung zudem auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News verfolgen. Darüber hinaus steht Abonnenten der Livestream über SkyGo und WOW zur Verfügung.
Auch der BVB selbst bietet eine Übertragung an. Über den Vereinskanal BVBTV könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Auf dem YouTube-Kanal der Schwarzgelben waren zuletzt bereits mehrere Testspiele kostenlos im Livestream zu sehen.
BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
BVB vs. AS Rom
Wettbewerb
Testspiel
Datum
15. August
Uhrzeit
17.30 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung
Sky, skysport.de, Sky YouTube, WOW, SkyGo, BVBTV, YouTube-Kanal Borussia Dortmund
Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des BVB
Datum
Uhrzeit
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Spielort
Samstag, 25. Juli
13 Uhr
Fortuna Düsseldorf vs. BVB
BVB-TV / Sky
Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
Mittwoch, 29. Juli
12 Uhr (deutsche Zeit)
Cerezo Osaka vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)
Samstag, 1. August
12 Uhr (deutsche Zeit)
FC Tokyo vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
MUFG Stadium (Tokyo)
Sonntag, 9. August
15 Uhr (deutsche Zeit)
FC Arsenal vs. BVB
BVB-TV / Sky
Emirates Stadium (London)
Samstag, 15. August
17.30 Uhr
BVB vs. AS Rom
BVB-TV / Sky
Signal-Iduna-Park (Dortmund)