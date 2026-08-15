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BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV?

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Italien Serie A

Nächster Härtetest für Borussia Dortmund! Der BVB trifft am heutigen Samstag in einem Testspiel auf die AS Rom. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und im Live Stream übertragen wird.

Am heutigen Samstag, den 15. August, trifft Borussia Dortmund in einem Testspiel auf die AS Rom. Die Partie findet im Rahmen der Saisoneröffnung des BVB im Signal Iduna Park statt und wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Auch die Frauenmannschaften beider Vereine treten heute gegeneinander an – direkt nebenan im Stadion Rote Erde.

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Bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des BVB-Testspiels im TV und Livestream.

BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV?

Die Übertragung des Testspiels zwischen dem BVB und der AS Rom übernimmt Sky. Eine Ausstrahlung im klassischen Free-TV wird es somit nicht geben. Trotzdem besteht die Möglichkeit, die Partie kostenlos zu verfolgen.

Sky bietet auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem eigenen YouTube-Kanal einen frei zugänglichen Livestream an. Kunden des Pay-TV-Senders können die Begegnung zudem auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News verfolgen. Darüber hinaus steht Abonnenten der Livestream über SkyGo und WOW zur Verfügung.

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Auch der BVB selbst bietet eine Übertragung an. Über den Vereinskanal BVBTV könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Auf dem YouTube-Kanal der Schwarzgelben waren zuletzt bereits mehrere Testspiele kostenlos im Livestream zu sehen.

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BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

BVB vs. AS Rom

Wettbewerb

Testspiel

Datum

15. August

Uhrzeit

17.30 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung

Sky, skysport.de, Sky YouTube, WOW, SkyGo, BVBTV, YouTube-Kanal Borussia Dortmund

Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des BVB

Datum

Uhrzeit

Spiel

Übertragung im TV und Livestream

Spielort

Samstag, 25. Juli

13 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. BVB

BVB-TV / Sky

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Mittwoch, 29. Juli

12 Uhr (deutsche Zeit)

Cerezo Osaka vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)

Samstag, 1. August

12 Uhr (deutsche Zeit)

FC Tokyo vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

MUFG Stadium (Tokyo)

Sonntag, 9. August

15 Uhr (deutsche Zeit)

FC Arsenal vs. BVB

BVB-TV / Sky

Emirates Stadium (London)

Samstag, 15. August

17.30 Uhr

BVB vs. AS Rom

BVB-TV / Sky

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

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