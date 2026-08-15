Am heutigen Samstag, den 15. August, trifft Borussia Dortmund in einem Testspiel auf die AS Rom. Die Partie findet im Rahmen der Saisoneröffnung des BVB im Signal Iduna Park statt und wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Auch die Frauenmannschaften beider Vereine treten heute gegeneinander an – direkt nebenan im Stadion Rote Erde.

Bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des BVB-Testspiels im TV und Livestream.

BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV?

Die Übertragung des Testspiels zwischen dem BVB und der AS Rom übernimmt Sky. Eine Ausstrahlung im klassischen Free-TV wird es somit nicht geben. Trotzdem besteht die Möglichkeit, die Partie kostenlos zu verfolgen.

Sky bietet auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem eigenen YouTube-Kanal einen frei zugänglichen Livestream an. Kunden des Pay-TV-Senders können die Begegnung zudem auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News verfolgen. Darüber hinaus steht Abonnenten der Livestream über SkyGo und WOW zur Verfügung.

Auch der BVB selbst bietet eine Übertragung an. Über den Vereinskanal BVBTV könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Auf dem YouTube-Kanal der Schwarzgelben waren zuletzt bereits mehrere Testspiele kostenlos im Livestream zu sehen.

BVB Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung BVB vs. AS Rom Wettbewerb Testspiel Datum 15. August Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung Sky, skysport.de, Sky YouTube, WOW, SkyGo, BVBTV, YouTube-Kanal Borussia Dortmund

Testspiel heute live: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AS Roma im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des BVB