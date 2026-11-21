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Wird Felix Nmecha seinen umstrittenen Jubel in Zukunft erneut zeigen?

Felix Nmecha hat sich in der Debatte um seine kontroverse Jubel-Pose erneut zu Wort gemeldet und Kritik am Umgang mit seiner Person geäußert.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag, bei dem er in der 80. Spielminute den entscheidenden Treffer erzielte, erklärte der Mittelfeldspieler des BVB, dass die Öffentlichkeit die Intention hinter seinem Jubel überhaupt nicht richtig verstanden hätte. Auch behielt er sich vor, die Geste nach Toren in Zukunft erneut zu zeigen.

"Das hat einfach nicht gestimmt, was die Leute gesagt haben. Dieser Jubel war einfach für meinen Glauben. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nie wieder den Jubel mache. Eigentlich war das kein großes Thema", sagte Nmecha bei Sky.

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Der 26-Jährige war in den vergangenen Wochen in der Kritik gestanden, da er nach seinen zwei Toren gegen die SV Elversberg vor der zurückliegenden Länderspielpause eine kontroverse Jubel-Geste gezeigt hatte, mit der er seine Unterstützung für die Kampagne "The King’s Return" sowie das evangelikale Netzwerk "Ballers in God" kundtat. Diesem wird unter anderem vorgeworfen, Abtreibung als "Satans Plan" zu verteufeln, zudem gilt es als homophob und queerfeindlich.

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Der BVB sowie der DFB suchte daraufhin das Gespräch mit Nmecha, wobei sich schlussendlich darauf geeinigt wurde, dass Nmecha den Jubel in Zukunft nicht mehr zeigen solle. "Das wollen wir nicht in unserem Wohnzimmer", wurde unter anderem Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke deutlich. Und BVB-Sportvorstand Lars Ricken meinte, dass der Nationalspieler "deutlich gemacht hat, dass er sich auch mit seiner Geste weder respektlos oder diskriminierend oder gar missionarisch" verhalten habe.

Getty Images

Was sagte Felix Nmecha selbst zu seinem umstrittenen Jubel?

Bundestrainer Jürgen Klopp meinte indes am Rande der Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande: "Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt. Er will so nicht mehr jubeln."

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Der BVB-Star sei, so Klopp weiter, "ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher und offener junger Mann. Er verströmt gute Vibes, wenn er mit uns zusammen ist. Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht. Dann ging es los und ich habe angefangen, mich zu informieren."

Nmecha selbst hatte unmittelbar nach dem Spiel gegen Elversberg in einem Statement auf Social Media bereits betont, mit seinem Jubel weder eine Organisation unterstützen, noch Intoleranz oder Diskriminierung fördern zu wollen.