BVB: Star-Ersatz für Sebastien Haller? Hans-Joachim Watzke lässt aufhorchen

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht Bayern München als klaren Titelfavoriten und spricht über einen möglichen Haller-Ersatz.

Hans-Joachim Watzke sieht den FC Bayern auch ohne Robert Lewandowski erneut als klaren Favoriten auf die Meisterschaft. Er adressierte auch die Möglichkeit, dass Dortmund nach der Hodenkrebs-Diagnose von Sebastien Haller im Sturm noch einmal nachlegen werde. Bei Zielen für die Saison blieb der 63-Jährige vorsichtig.

"Mit den Neuzugängen ist Bayern München Topfavorit Nummer eins", sagte Watzke im Interview mit der dpa. "Sie verlieren in Lewandowski zwar einen außergewöhnlichen Spieler, bekommen aber in Mane und de Ligt zwei außergewöhnliche dazu." Laut Watzke brauche der BVB irgendwann mal die "Qualität, den Mut und das Glück", um die Dominanz der Bayern zu brechen und erstmals seit 2012 wieder eine Meisterschaft zu gewinnen.

OSC Lille als Vorbild für den BVB?

Als Beispiel nannte der BVB-Boss den OSC Lille in Frankreich, der vor zwei Jahren die Hegemonie von PSG überraschend unterbrach. Der 63-Jährige sieht weiter eine große Kluft zwischen den Schwarz-Gelben und dem deutschen Serienmeister und gab an, dass der Budget-Unterschied zwischen dem BVB und Mainz 05 kleiner sei, als der zwischen Dortmund und dem FC Bayern. "Das ist einfach Fakt und das sollten die Medien schon auch zur Kenntnis nehmen."

Trotzdem ist Watzke der Meinung, dass die Bundesliga alles andere als langweilig sei und diese Thematik nur von den Medien befeuert werde: "Wenn ich jetzt aber das Interesse und die Dauerkartenverkäufe verfolge, war das Meiste herbeigeredet. Das Problem: Wenn du es hundertmal hörst, glaubst du es am Ende selbst. Das ist mir ja leider auch passiert, das muss ich gestehen. Man muss sich freimachen von diesen Dingen."

Klare Ziele für die kommende Saison formulierte Watzke nicht. Stattdessen gab dieser an, dass er zufrieden sei, wenn die Mannschaft nahe an das Maximum kommen würde. "Das genau zu definieren, ist natürlich schwierig. Aber in der vergangenen Saison hatten wir das Gefühl, dass es nicht so war."

Watzke prophezeit schwierigen Start für Dortmund

Gleichzeitig befürchtet Watzke, dass vor allem der Saisonstart schwierig werden könnte. Dabei spielt auch die überraschende Diagnose von Neuzugang Sebastien Haller eine Rolle, der fest im Sturm eingeplant war und nun auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. "Es könnte holprig werden. Aber das dürfen wir nicht als Alibi in irgendeiner Weise nutzen, sondern müssen das als Herausforderung sehen."

Ob der BVB deswegen im Sturm noch einmal nachlegen wird, wollte Watzke nicht verraten und mahnte stattdessen zu Geduld. "Wir dürfen nicht über die Gesundheit eines Spielers spekulieren, bevor es glasklare Diagnosen gibt. Und bis es so weit ist, werden auf jeden Fall noch mehrere Tage vergehen."