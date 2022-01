BVB-Star Erling Haaland nährt Comeback-Hoffnungen: "Werde bald zurück sein"

Borussia Dortmunds derzeit verletzter Stürmerstar Erling Haaland hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback genährt. "Ich trainiere gut und werde bald zurück sein", sagte der Torjäger im Interview mit dem norwegischen TV-Sender Viaplay Fotball. Einen genauen Zeitpunkt nannte Haaland nicht. Jedoch versicherte er, dass er auch Kraft aus seinen Verletzungen ziehe.

"Das Schlimmste ist, nicht spielen zu können. Mein großer Wunsch für den Rest meiner Karriere ist es, nicht verletzt zu sein. Das ist das Wichtigste", sagte der 21-Jährige: "Auf der anderen Seite macht es mich nur hungriger auf Erfolg."

Der BVB hatte kaum Details zu Haaland Verletzung mitgeteilt. Der Norweger leide "an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen", teilte Dortmund am Montag mit.

Haaland: Alles gesagt zum Wechsel-Thema

Zum vieldiskutierten Thema eines Abschieds aus Dortmund wollte sich Haaland am Mittwoch nicht weiter äußern. Dazu sei alles gesagt, betonte er. Mitte Januar hatte er sich nach dem 5:1 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg öffentlich über den Umgang mit seiner Person beschwert. Die Verantwortlichen des BVB würden ihn unter Druck setzen und zu einer Entscheidung drängen.

Haaland besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2024. Er kann den DFB-Pokalsieger im Sommer aber wegen einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.