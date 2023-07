BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: Niklas Süle hat Kritik von Bundestrainer Hansi Flick "verstanden"

Vor der Länderspiel äußerte Bundestrainer Hansi Flick Kritik an BVB-Star Niklas Süle. Die Worte sind beim Verteidiger wohl angekommen.

WAS IST PASSIERT? Fußball-Nationalspieler Niklas Süle arbeitet nach der Kritik von Bundestrainer Hansi Flick bei Borussia Dortmund angeblich hart wie noch nie.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag. "Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, wird er noch viel, viel besser werden."

Flick hatte Süle nicht für die jüngsten Länderspiele nominiert und in einem FAZ-Interview gesagt, der Innenverteidiger schöpfe sein Potenzial nicht aus. "Wir kennen Niklas über ein Jahr, ich glaube, dass er eine Reaktion zeigen wird", sagte Kehl. "Er hat das verstanden. Er ist gerne Nationalspieler, er weiß, dass er dafür gute Leistungen bei uns bringen muss."

Die Nationalmannschaft kommt im September wieder zusammen, auf dem Programm stehen Länderspiele gegen Japan (9.9., Wolfsburg) und den WM-Zweiten Frankreich (12.9., Dortmund).