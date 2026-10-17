Das Spiel an der Alten Försterei lief erst wenige Sekunden, da fällte Nwaneri Berlins Tom Rothe rüde Mitte der Union-Hälfte. Der herbeieilende Schiedsrichter Daniel Schlager zückte mit Autorität postwendend die Rote Karte für Dortmunds Offensiven.

Allerdings war dies offenbar gar nicht die Absicht des Unparteiischen gewesen, denn er winkte entschlossen mit der linken Hand ab, ehe er darauf Nwaneri mit der rechten die Gelbe Karte entgegenreckte. Am Spielfeldrand quittierte BVB-Trainer Niko Kovac mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Viel zum Platzverweis hatte bei Nwaneris Grätsche aber tatsächlich nicht gefehlt. Der 19-jährige Engländer rutschte seitlich mit hoher Dynamik in den Gegenspieler, verpasste den Ball knapp, dafür aber nicht Rothes rechtes Sprunggelenk mit der offenen Sohle seines linken Fußes. Wäre der Kontakt nur wenige Zentimeter höher erfolgt, hätte Schlager wohl tatsächlich bewusst zur roten seiner beiden Karten gegriffen.

Nwaneri wechselte im Sommer auf Leihbasis vom englischen Meister FC Arsenal zum BVB, nachdem sich Neuzugang Giannis Konstantelias am ersten Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. In Berlin absolviert der in der Offensive vielseitig einsetzbare Linksfuß seinen fünften Einsatz in der Bundesliga, dazu kommen deren zwei in der Champions League.