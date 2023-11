BVB-Schock! Borussia Dortmund muss bis zum Jahresende auf Felix Nmecha verzichten

Verletzungs-Schock für den BVB! Ein Leistungsträger wird den Dortmundern lange fehlen.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Borussia Dortmund muss für den Rest des Jahres auf Mittelfeldspieler Felix Nmecha verzichten. Das bestätigte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

WAS WURDE GESAGT? "Er braucht komplette Ruhe. Er wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen", sagte Terzic in der Medienrunde.

Aufgrund seiner Hüftprobleme fiel Nmecha schon für die Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) aus. Eine Operation ist aber nicht erforderlich. "Es ist eine ungünstige Stelle, wo man wenig mit Therapien machen kann", sagte Terzic.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Nächstes Spiel Bundesliga BVB BMG Spielvorschau