BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Wer pfeift das Revierderby? - alle Informationen zu Schiedsrichter Felix Zwayer

Borussia Dortmund hat den FC Schalke 04 zum Revierderby in der Bundesliga zu Gast. Goal sagt Euch, wer das Duell heute als Schiedsrichter begleitet.

Das mit Spannung erwartete Revierderby zwischen und dem findet am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. Für den BVB geht es um die Meisterschaft, S04 kämpft um den Klassenerhalt.

Wer aber leitet das Spiel im Signal Iduna Park? Wenn BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 losgeht, dann wollt Ihr sicher wissen, wer der Schiedsrichter ist.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer der Mann an der Pfeife ist. Zudem sagen wir Euch, ob Felix Zwayer schon einmal ein Revierderby geleitet hat und wie gerne er Karten zückt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Wer pfeift das Revierderby?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 wird heute Nachmittag von FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer geleitet. Er wird zusammen mit seinem Gespann versuchen, dem höchstwahrscheinlich hitzigen Duell die notwendige Ruhe zu verleihen.

Schiedsrichter : Felix Zwayer (Berlin)

: Felix Zwayer (Berlin) Assistenten : Thorsten Schiffner (Konstanz), Marco Achmüller (Bad Füssing)

: Thorsten Schiffner (Konstanz), Marco Achmüller (Bad Füssing) Vierter Offizieller : Harm Osmers (Hannover)

: Harm Osmers (Hannover) Video-Assistenten: Guido Winkmann (Kerken), Dr. Martin Thomsen (Kleve)

Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellen-15. der gibt es heute auch im TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei hat sich hinsichtlich der Übertragung diesmal eine Ausnahmesituation ergeben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Schiedsrichter Felix Zwayer im Steckbrief

Name Felix Zwayer Geburtstag (Alter) 19.05.1981 (37 Jahre) Beruf Immobilienkaufmann Debüt in der Bundesliga 15. August 2009 Verein SC Charlottenburg FIFA-Schiedsrichter seit 2012

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Felix Zwayer pfeift sein viertes Revierderby

Die Frage, wer die Begegnung zwischen dem BVB und Schalke 04 pfeift, hat sich ja bereits erledigt. Mit Felix Zwayer dürfen sich die Fans auf einen erfahrenen Derby-Referee freuen.

Der gebürtige Berliner ist schon zum vierten Mal Schiedsrichter bei einem Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Schalke 04.

Diese Ansetzung der DFL ist vor allen Dingen für die Heimmannschaft ein gutes Omen, denn Schwarz-Gelb hat unter der Leitung von Zwayer noch kein Spiel gegen den Erzrivalen verloren. Zudem kam der 37-Jährige in allen bisher gepfiffenen Derbys ohne einen Platzverweis aus.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Die Revierderbys unter der Leitung von Felix Zwayer

Datum Saison Begegnung Endergebnis Gelbe Karten / Platzverweise 28. Februar 2015 2014/15 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:0 2/0 10. April 2016 2015/16 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:2 3/0 1. April 2017 2016/17 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1 2/0

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Welche BVB-Spiele pfiff Felix Zwayer 2018/19?

Bereits dreimal war Felix Zwayer der Schiedsrichter, wenn der BVB in dieser Bundesligasaison auflief.

In diesen Spielen verzeichnete das Team von Lucien Favre zwei Punkteteilungen und einen Sieg. Diesen gab es aber vor heimischer Kulisse im Signal Iduna Park. Der Strafenkatalog der BVB-Stars: Nur zwei Gelbe Karten für Spieler der Borussen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Welche S04-Spiele pfiff Felix Zwayer 2018/19?

Für den FC Schalke 04 ist die Ansetzung von Felix Zwayer als Schiedsrichter im Revierderby eine Premiere, denn der 37 Jahre alte Berliner pfeift in der laufenden Bundesligasaison sein erstes Spiel der Königsblauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Revierderby-Schiedsrichter Felix Zwayer in der Saison 2018/19

Felix Zwayer kam in der laufenden Bundesliga-Saison 15-mal zum Einsatz und zeigte dabei insgesamt 48-mal die Gelbe Karte her. Kurioserweise musste er trotz der Relevanz der Partie noch kein einziges Mal einen Feldverweis aussprechen. Fünfmal zeigte er indes schon auf den Punkt.