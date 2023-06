BVB: Sachbeschädigung und schlechte Bewertungen - Kneipe von Kevin Großkreutz kritisiert Dortmund-Fans nach Meister-Enttäuschung

Dortmund-Fans haben sich in der Kneipe von Kevin Großkreutz am 34. Spieltag offenbar mächtig daneben benommen.

WAS IST PASSIERT? Es lief bekanntermaßen nicht alles rund am 34. Spieltag für den BVB. Das galt allerdings nicht nur für die auf dem Platz verpatzte Meisterschaft gegen Mainz 05 (2:2), sondern auch in der Stadt gab es Probleme.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Kneipe "Mit Schmackes", die dem früheren BVB-Spieler Kevin Großkreutz gehört, übte Kritik an den Fans der Borussia. Jene sollen nämlich an besagtem Samstag die Reservierungspflicht der Gastronomie missachtet haben. Demnach sei das Lokal bereits sechs Wochen zuvor restlos ausgebucht gewesen. Dortmunder Anhänger ohne Reservierungen sollen sich dennoch hingesetzt und auf Aufforderung geweigert haben, die reservierten Plätze wieder freizugeben.

WAS WURDE GESAGT? "Also mussten wir kurzerhand von 14 bis 15 Uhr eine Stunde lang den kompletten Verkauf stoppen, bis wir unseren Laden geräumt haben, um danach alle Reservierungen einzulassen UND zudem noch weitere Fans mit zahlreichen Stehplätzen zu versorgen", hieß es auf den Social-Media-Kanälen der Kneipe.

Die BVB-Anhänger sollen daraufhin eigene Dosen und Flaschen mitgebracht und anschließend im Lokal liegen gelassen haben.

Zudem sei es zu mehrfacher Sachbeschädigung gekommen: "Glühbirnen wurden aus der Fassung gedreht und auf dem Boden zertreten. Eine zerbrochene Scheibe in der Eingangstür, kaputte Tische und einige schlechte Bewertungen, da man keinen Platz mehr bieten konnte. Vom Umsatz im Vergleich zu normalen Spieltagen ganz zu schweigen."

DIE REAKTION: Kevin Großkreutz selbst gab auf Instagram zu: "Ich gestehe mir ein, den Gäste- bzw. Fanandrang unterschätzt und aufgrund dessen auf einen Sicherheitsdienst verzichtet zu haben. Dies war ein/mein Fehler und wird kein weiteres Mal passieren."

WIE GING ES WEITER? Großkreutz sah jedoch auch bei der Stadt Dortmund eine Mitschuld, da aus seiner Sicht ein organisiertes Public Viewing die Lage entlastet hätte. Ein solches hatte Pay-TV-Sender sky jedoch im Vorfeld bereits untersagt.