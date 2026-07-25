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Oliver Maywurm

BVB, Roma und ein lachender Dritter? Absoluter Weltklub mischt sich wohl ins Rennen um Nicolo Tresoldi ein

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Die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung von Nicolo Tresoldi sind weiterhin intakt. Nun gesellt sich aber offenbar ein weiterer sehr namhafter Interessent hinzu.

Deutschlands Sturmhoffnung Nicolo Tresoldi ist heiß begehrt. Offenbar klopft nun auch Manchester United an.

Wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, beobachtet der englische Topklub die Situation des Angreifers von Club Brügge derzeit ganz genau. Schon seit einiger Zeit habe United Tresoldi auf dem Zettel, heißt es.

Von konkreten Schritten seitens der Red Devils ist zwar noch nicht die Rede, möglicherweise ändert sich das im Verlauf des Sommers aber noch. Für Borussia Dortmund wären das wohl keine guten Nachrichten.

Mitte Juli hatte der Corriere dello Sport von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem BVB und Tresoldi berichtet. Einem Transfer stehen allerdings noch einige Hürden im Weg: Zunächst einmal ist Dortmunds Personalsituation im Sturm weiterhin unklar, da die Zukunft von Serhou Guirassy noch offen ist. Sollte der 30-Jährige, den mehrere namhafte Klubs umgarnen sollen, die Borussia verlassen, müsste selbstredend ein Ersatz her. Da mit Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) ein anderer angeblicher Wunschkandidat des BVB vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen soll, könnten Dortmunds Bemühungen um Tresoldi bei einem Guirassy-Abschied zusätzlich an Fahrt aufnehmen.

Kann Brügge noch von einem Verkauf von Nicolo Tresoldi überzeugt werden?

Brügge will den deutschen U21-Nationalspieler allerdings diesen Sommer eigentlich noch nicht abgeben. Der belgische Topklub hatte den 21-Jährigen vergangenes Jahr von Hannover 96 verpflichtet, mit einer guten Debütsaison machte sich Tresoldi für größere Vereine interessant. In zehn Champions-League-Einsätzen traf er dreimal, unter anderem gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid. Wettbewerbsübergreifend kam er in 58 Spielen auf 23 Tore und neun Assists.

NICOLO TRESOLDI Getty Images

Neben dem BVB hat sich allen voran die AS Rom schon intensiv um Tresoldi bemüht. Die Giallorossi gelten als Wunschverein des Angreifers, der bekanntlich italienische Wurzeln hat und teilweise auch in Italien aufwuchs. Auch mit der Roma soll sich Tresoldi schon einig sein, ein erstes Angebot des Serie-A-Klubs in Höhe von 35 Millionen Euro hat Brügge allerdings abgelehnt. Tresoldi steht bei den Belgiern noch bis 2029 unter Vertrag, im Transferpoker sitzt Brügge daher am längeren Hebel.

Nominiert Jürgen Klopp Nicolo Tresoldi für das DFB-Team?

Dem renommierten Journalisten Sacha Tavolieri zufolge hat die Roma allerdings längst nicht aufgegeben und bereitet derzeit eine weitere Offerte vor, um Brügge doch davon zu überzeugen, Tresoldi zu verkaufen. Sollte United jedoch ernst machen, wären die Engländer angesichts ihrer finanziellen Möglichkeiten dazu sicher am ehesten in der Lage.

Unabhängig davon, für welchen Verein er künftig die Schuhe schnürt, gilt Tresoldi als große Sturmhoffnung für das DFB-Team. Möglicherweise hat der neue Bundestrainer Jürgen Klopp ihn schon für die anstehenden Nations-League-Partien im September und Oktober auf der Liste. Eine finale Entscheidung darüber, für welche A-Nationalmannschaft er auflaufen will, hat Tresoldi aber bisher wohl noch nicht getroffen. Der ehemalige Hannoveraner liebäugelt auch damit, für Italien zu spielen, zudem wäre er aufgrund der argentinischen Wurzeln seiner Mutter theoretisch auch für die Albiceleste spielberechtigt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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