Deutschlands Sturmhoffnung Nicolo Tresoldi ist heiß begehrt. Offenbar klopft nun auch Manchester United an.

Wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, beobachtet der englische Topklub die Situation des Angreifers von Club Brügge derzeit ganz genau. Schon seit einiger Zeit habe United Tresoldi auf dem Zettel, heißt es.

Von konkreten Schritten seitens der Red Devils ist zwar noch nicht die Rede, möglicherweise ändert sich das im Verlauf des Sommers aber noch. Für Borussia Dortmund wären das wohl keine guten Nachrichten.

Mitte Juli hatte der Corriere dello Sport von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem BVB und Tresoldi berichtet. Einem Transfer stehen allerdings noch einige Hürden im Weg: Zunächst einmal ist Dortmunds Personalsituation im Sturm weiterhin unklar, da die Zukunft von Serhou Guirassy noch offen ist. Sollte der 30-Jährige, den mehrere namhafte Klubs umgarnen sollen, die Borussia verlassen, müsste selbstredend ein Ersatz her. Da mit Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) ein anderer angeblicher Wunschkandidat des BVB vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen soll, könnten Dortmunds Bemühungen um Tresoldi bei einem Guirassy-Abschied zusätzlich an Fahrt aufnehmen.

Kann Brügge noch von einem Verkauf von Nicolo Tresoldi überzeugt werden?

Brügge will den deutschen U21-Nationalspieler allerdings diesen Sommer eigentlich noch nicht abgeben. Der belgische Topklub hatte den 21-Jährigen vergangenes Jahr von Hannover 96 verpflichtet, mit einer guten Debütsaison machte sich Tresoldi für größere Vereine interessant. In zehn Champions-League-Einsätzen traf er dreimal, unter anderem gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid. Wettbewerbsübergreifend kam er in 58 Spielen auf 23 Tore und neun Assists.

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Neben dem BVB hat sich allen voran die AS Rom schon intensiv um Tresoldi bemüht. Die Giallorossi gelten als Wunschverein des Angreifers, der bekanntlich italienische Wurzeln hat und teilweise auch in Italien aufwuchs. Auch mit der Roma soll sich Tresoldi schon einig sein, ein erstes Angebot des Serie-A-Klubs in Höhe von 35 Millionen Euro hat Brügge allerdings abgelehnt. Tresoldi steht bei den Belgiern noch bis 2029 unter Vertrag, im Transferpoker sitzt Brügge daher am längeren Hebel.

Nominiert Jürgen Klopp Nicolo Tresoldi für das DFB-Team?

Dem renommierten Journalisten Sacha Tavolieri zufolge hat die Roma allerdings längst nicht aufgegeben und bereitet derzeit eine weitere Offerte vor, um Brügge doch davon zu überzeugen, Tresoldi zu verkaufen. Sollte United jedoch ernst machen, wären die Engländer angesichts ihrer finanziellen Möglichkeiten dazu sicher am ehesten in der Lage.

Unabhängig davon, für welchen Verein er künftig die Schuhe schnürt, gilt Tresoldi als große Sturmhoffnung für das DFB-Team. Möglicherweise hat der neue Bundestrainer Jürgen Klopp ihn schon für die anstehenden Nations-League-Partien im September und Oktober auf der Liste. Eine finale Entscheidung darüber, für welche A-Nationalmannschaft er auflaufen will, hat Tresoldi aber bisher wohl noch nicht getroffen. Der ehemalige Hannoveraner liebäugelt auch damit, für Italien zu spielen, zudem wäre er aufgrund der argentinischen Wurzeln seiner Mutter theoretisch auch für die Albiceleste spielberechtigt.