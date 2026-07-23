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BVB rief wohl Verwunderung hervor: Angebot von Borussia Dortmund für Bundesligastar sofort abgelehnt

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S. El Mala
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Wo spielt Said El Mala kommende Saison? Der BVB muss sich wohl ziemlich strecken, sollte man den Kölner verpflichten wollen.

Borussia Dortmund hat offenbar einen konkreten Vorstoß gewagt, um sich die Dienste von Offensivspieler Said El Mala zu sichern.

Das berichtet Sky. Allerdings blieb es demnach beim Versuch: Vergangene Woche soll der BVB ein Angebot für El Mala in Köln hinterlegt haben. Dessen Eckdaten: 26 Millionen Euro Sockelablöse und oben drauf acht Millionen Euro leicht zu erreichender sowie acht Millionen Euro schwer zu erreichender Bonuszahlungen. Das Gesamtpaket hätte also zwischen 34 und 42 Millionen Euro liegen können.

Beim FC sorgte die Dortmunder Offerte laut Sky allerdings lediglich für Irritationen, der Tabellen-14. der vergangenen Bundesligasaison lehnte wohl umgehend ab. Wenig überraschend, wenn man die jüngere Vergangenheit in der Causa El Mala bedenkt.

Eine rund 50 Millionen Euro schwere Offerte des FC Brentford für den 19-Jährigen hatte Köln bereits abgesegnet, allerdings sagte kurz darauf dann El Mala selbst den Engländern ab. Vonseiten des FC ist seither jedenfalls klar: Um den deutschen U21-Nationalspieler zu bekommen, müssen interessierte Vereine eine Ablösesumme berappen, die sich mindestens im Bereich der von Brentford gebotenen 50 Millionen Euro bewegt.

Verbleib von Said El Mala beim 1. FC Köln realistisch

Ob El Mala eine weitere Saison in Köln verbringt oder diesen Sommer noch wechselt, bleibt indes offen. Sky zufolge wäre der Dribbler für einen Transfer zum BVB grundsätzlich offen, dafür müsste Dortmund sein Angebot aber deutlich nachbessern. Der Vizemeister braucht in der Offensive bekanntlich einen Ersatz für den in Richtung FC Barcelona abgewanderten Karim Adeyemi, El Mala wäre ziemlich ideal dafür.

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Ein Verbleib beim FC, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht, ist für El Mala derweil dem Vernehmen nach ein absolut realistisches Szenario. "Er ist hier, ist Spieler des 1. FC Köln und gibt jeden Tag Gas. Wir haben gestern noch mal lange gesprochen: Er kniet sich in alles rein, weiß ganz genau, was seine Themen sind, die er bearbeiten möchte. Das macht er aktuell und man sieht, dass er in jedem Zweikampf mit dabei ist und defensiv mitarbeitet", betonte Kölns Trainer Rene Wagner bei Sky, dass sich sein Starspieler voll und ganz mit den Geißböcken identifiziert.

Said El Mala hatte großen Anteil am Klassenerhalt des 1. FC Köln

El Mala mache "nicht den Eindruck, dass irgendetwas anderes in seinem Kopf rumschwebt. Und wenn dann was kommen sollte, kann man sich hinsetzen und reden", ließ Wagner die kurzfristige Zukunft offen. Neben dem BVB sollen sich allen voran englische Klubs mit einer Verpflichtung El Malas beschäftigen, der FC Liverpool und Newcastle United wurden zuletzt als Interessenten gehandelt.

Der FC hatte den Youngster 2024 von Viktoria Köln verpflichtet, allerdings zunächst für ein weiteres Jahr an den Drittligisten verliehen. Die vergangene Saison war also El Malas erste in der Bundesliga, mit 13 Toren und fünf Assists in 34 Ligaspielen war er maßgeblich am Klassenerhalt der Kölner beteiligt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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