BVB: Neuzugang Reinier holte sich vor Wechsel Rat von Hakimi und Rafinha

Bevor sich Reinier für einen Wechsel zum BVB entschied, holte er sich Tipps von ehemaligen Bundesligaspielern.

BVB-Neuzugang Reinier (18) holte sich im Vorfeld seines Wechsels zu Borussia Dortmund Ratschläge über seinen neuen Arbeitgeber von Achraf Hakimi und weiteren -Größen.

"Er gab mir Tipps, er hat hier eine tolle Entwicklung genommen, seine Karriere erhielt einen Schub", gab der BVB-Neuzugang im Interview mit dem kicker Einblicke über seine Gespräche mit Achraf Hakimi, dem bei den Schwarz-Gelben der Durchbruch gelang.

Reinier holt sich auch Rat von Ex-BVB-Star Amoroso

Neben Hakimi hatte Reinier nach eigener Aussage noch zu weiteren ehemaligen Bundesligaspielern Kontakt, um sich über die Liga und speziell seinen potenziellen neuen Arbeitgeber zu erkundigen. Und sowohl Rafinha, jahrelang für den und Schalke 04 aktiv war, als auch Marcio Amoroso, der den BVB 2002 als Torschützenkönig zur Meisterschaft schoss, legten ihm diesen Transfer nahe.

"In der Bundesliga, speziell auch in dieser Stadt und in diesem Klub, könne ich viel dazulernen, sagte Rafinha", erklärte Reinier und fügte an: "Beide beruhigten mich auch in Bezug auf die Sprache. Ich habe mich auch schon mit Dede getroffen, wir spielten schon gemeinsam Fußball."

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Reinier, der auf den vollen Namen Reinier Jesus Carvalho hört, wechselte im Sommer auf Leihbasis für zwei Jahre von zum BVB. Bei den Königlichen besitzt der offensive Mittelfeldspieler noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Seine ersten Profieinsätze absolvierte der Brasilianer bei Flamengo in Rio de Janeiro, ehe es ihn im Januar 2020 in die spanische Hauptstadt zog.

Nun soll der 18-Jährige in der Bundesliga Spielpraxis sammeln. Um ein Haar hätte dem BVB aber ein anderer internationaler Top-Klub beim Leihgeschäft dazwischengefunkt, wie Reinier kürzlich verriet. Und auch Bayer Leverkusen mischte offenbar im Werben um das Offensivtalent kräftig mit.