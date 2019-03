Trotz Interesse vom BVB und RB Leipzig: ManCity-Juwel Phil Foden strebt einen Verbleib in Manchester an

Phil Foden von Manchester City hat viele Bewunderer. Doch statt einer neuen Herausforderung strebt der 18-Jährige an, sich bei City zu etablieren.

Die beiden Bundesligisten und zeigen Interesse an Mittelfeldtalent Phil Foden von . Der 18-Jährige hofft nach Informationen von Goal und SPOX jedoch darauf, dass er sich bei den Citizens auf lange Sicht durchsetzen kann.

Nach einer Vielzahl an Leihangeboten aus in den letzten eineinhalb Jahren haben nun die beiden Bundesligisten ihre Fühler nach dem englischen U21-Nationalspieler ausgestreckt. Sowohl RB als auch die Borussen würden gerne einen Leihtransfer anstreben.

Jedoch denkt der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Foden gar nicht daran, den Klub im Sommer zu verlassen und sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Stattdessen hofft er in Zukunft auf eine vermehrte Anzahl an Einsatzminuten.

Foden über Startelfeinsatz bei U21: "Tut gut"

Zu Gute kommen könnte Foden dabei ein möglicher Abgang Ilkay Gündogans, dessen Vertrag im Jahr 2020 abläuft. Der Ex-BVB-Star lehnte bislang jegliche Versuche vonseiten der Citizens, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern, ab.

Am vergangenen Donnerstag durfte Foden bei der englischen U21 von Beginn an gegen ran und zeigte sich nach der Partie durchaus erleichtert. "Es tut gut, ein paar Einsatzminuten zu bekommen, weil bei meinem Klub erhalte ich diese nicht. Es fühlt sich gut an, einfach rauszugehen und Fußball zu spielen. Ich bin noch jung, habe aber schon ein wenig Fitness eingebüßt. Diese kommt nun langsam zurück", sagte der 18-Jährige nach der Partie im Gespräch mit Reportern.

Guardiola über Foden: "Wird in Zukunft seine Minuten bekommen"

Im Dezember 2018 verlängerte er sein Arbeitspapier bei Manchester City bis 2024. Trainer Pep Guardiola plant offenbar auch mit dem Linksfuß. "Natürlich könnte er mehr, andererseits auch weniger spielen. Er wird in Zukunft seine Minuten bekommen. Wir wollen, dass er zehn, elf oder zwölf Spielzeiten bei uns ist, um jede Saison noch besser zu werden", sagte Guardiola früher im März.

In der laufenden Saison kam Foden zu erst acht Startelfeinsätzen, obwohl der junge Engländer bereits seit zwei Spielzeiten fester Bestandteil der ersten Mannschaft der Skyblues ist.