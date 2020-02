BVB gegen PSG: So läuft Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Champions League

Kracher-Duell in der Champions League: BVB trifft auf PSG. Hier erfährst du, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und PSG in der Champions League . Anpfiff der Partie im Signal-Iduna-Park ist um 21.00 Uhr.

Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und PSG heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Wer mehr Informationen wie die Opta-Fakten oder die voraussichtlichen Aufstellungen sehen will, findet diese in einem separaten Artikel auf unserer Seite . Einen LIVE-TICKER gibt es auf Goal übrigens auch - einfach hier entlang .

BVB gegen PSG - Fußball heute live im TV: So geht's

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger der Dortmunder sowie Fans der Kicker aus der französischen Hauptstadt: Das Kräftemessen zwischen dem BVB und PSG wird an diesem Dienstagabend weder im Free-TV, noch im Pay-TV in voller Länge ausgestrahlt.

ARD und ZDF besitzen in der laufenden Spielzeit keine Übertragungsrechte an der Königsklasse - Sky nur teilweise.

Mehr Teams

LIVE im TV: BVB vs. PSG heute live nur in der Konferenz

Folglich bedeutet das, dass man auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen muss, um das Gastspiel von PSG im Dortmunder Signal-Iduna-Park mitverfolgen zu können. Sky zeigt Szenen des Spiels in der Konferenz. Das komplette Spiel darf ky nicht übertragen.

Der Bezahlsender teilt sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte für die mit dem Streamingdienst DAZN . Die Aufteilung erfolgt dabei mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems .

Für die Partie zwischen Dortmund und PSG ist Sky nicht im Besitz der Rechte, das volle Spiel zu zeigen. Die komplette Partie gibt es nur bei DAZN.

Wie genau Ihr das Duell heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

BVB ( ) gegen PSG: Fußball heute im LIVE-STREAM

Wenn der Champions-League-Kracher zwischen BVB gegen PSG am heutigen Dienstag um 21 Uhr angepfiffen wird, ist ein LIVE-STREAM die Option Nummer eins für Euch.

BVB gegen PSG heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Die Entscheidung ist gefallen: Der Streamingdienst ist am Dienstagabend Eure erste Anlaufstelle. Nur DAZN zeigt den BVB - PSG in voller Länge im LIVE-STREAM .

DAZN zeigt das Aufeinandertreffen zwischen den Schwarz-Gelben und Paris exklusiv im Einzelspiel . Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde des Champions-League-Topspiels.

Fußball heute live und exklusiv im Stream bei DAZN - Hier gibt's alle Informationen zur CL-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: P er Mertesacker

er Mertesacker Der direkte Weg zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. PSG heute kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Topspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Kein Problem. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage für umsonst. So könnt Ihr BVB vs. PSG live und kostenlos erleben sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis testen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM . Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League . Bundesliga und LaLiga . Serie A und Ligue 1 . Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Na, Bock auf die Champions League bekommen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Vereinzelte Ausschnitte von Dortmund gegen Paris im LIVE-STREAM via Sky Ticket verfolgen

Für diejenigen von Euch, die kein Mitglied bei Sky sind, aber keinesfalls auf das Kräftemessen zwischen den beiden Top-Klubs verzichten wollen, bietet der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket .

Einmal erworben, erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang zum Service von Sky. So könnt Ihr live beim Spiel dabei sein und seid an kein Abonnement gebunden.

BVB (Borussia Dortmund) gegen PSG: Die Bilanz vor dem Spiel heute

BORUSSIA DORTMUND (wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) PSG 0 Siege 0 2 Unentschieden 2 0 Niederlagen 0 1 Tore 1

Vorbericht zum Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute: Tor-Spektakel bei Tuchel-Rückkehr? Favre will den Laden dicht machen

Für Borussia Dortmund kommt es im Achtelfinale der Königsklasse zum brisanten Wiedersehen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel. Das Duell mit Paris St. Germain verspricht ein Spektakel.

Beim brisanten Wiedersehen mit Thomas Tuchel scheint alles für ein Tor-Spektakel der genialen Offensivreihen bereitet - doch Borussia Dortmund will den Laden erst einmal dicht machen. "Manchmal habe ich nichts dagegen, 1:0 zu gewinnen oder 0:0 zu spielen", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Die perfekte Balance zwischen Angriffswirbel und defensiver Stabilität hat auch für Sebastian Kehl oberste Priorität. "Es könnte ein torreiches Spiel werden. Wobei das mit den Auswärtstoren im Europapokal nicht so prickelnd ist", sagte der BVB-Lizenzspielerchef.

Der bemerkenswerte Sturm des französischen Meisters mit den Superstars Neymar und Kylian Mbappe flößt der oft wackligen Dortmunder Abwehr Respekt ein, der locker herausgespielte Sieg gegen (4:0) diente aber als Mutmacher für die knifflige Aufgabe. Paris sei zwar ein "anderes Kaliber", betonte Kehl, man werde aber "definitiv mit breitem Kreuz antreten". Und: "Paris hat auch Respekt vor uns. Sie sind in der Offensive extrem gefährlich, aber sie haben auch ihre Schwächen."

Diese liegen wie beim achtmaligen deutschen Meister in der Defensive. Daher fordert auch Winter-Neuzugang Emre Can einen mutigen Auftritt der Schwarz-Gelben. "Wir dürfen nicht spielen, um nicht zu verlieren. Wir müssen spielen, um zu gewinnen. Wir dürfen nicht passiv werden. Wir müssen angreifen", sagte der Nationalspieler.

Angreifen kann der BVB - auch ohne Julian Brandt (Sprunggelenksverletzung) und Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung). 63 Tore nach 22 Bundesligaspielen sind Vereinsrekord. "Nach vorne geht bei uns immer was", sagte Can selbstbewusst.

Bei Paris mit den Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer allerdings auch. PSG erzielte in 25 Ligaspielen in dieser Saison 67 Treffer. "Paris ist eine der besten Mannschaften Europas", stellte BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel fest.

Hans-Joachim Watzke rät dem Team daher zu einem disziplinierten Auftritt. "Wir müssen gieriger sein, unser Tor zu verteidigen. Und nicht nur gierig sein, das nächste Tor zu erzielen", sagte der Geschäftsführer und konnte sich im DAZN-Interview angesichts der Rückkehr von Tuchel eine Spitze gegen den Ex-Trainer nicht verkneifen. Emotionen spielten beim knisternden Aufeinandertreffen der Alphatiere gar keine Rolle, sagte der BVB-Boss, schließlich "kommt ja nicht Jürgen Klopp zurück".

Für Tuchel ist die schmutzige Scheidung im Sommer 2017 nach dem Pokalsieg angeblich vergeben und vergessen. "Die Dinge sind aufgearbeitet und verarbeitet für mich", sagte der 46-Jährige, auch wenn er und sein früherer Chef "sicherlich keine großen Freunde mehr werden" (Watzke). In Folge des Bombenanschlags auf den BVB-Teambus entzweiten sich Tuchel und Watzke. Dennoch fühlte sich Tuchel am Montag nett empfangen: "Ich habe viele bekannte und freudige Gesichter gesehen."

Nach zweieinhalb Jahren Eiszeit bietet das Achtelfinale aber "keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten", so Tuchel. Es bietet eher die Bühne für ein Tor-Spektakel. Auch wenn Favre und der BVB das gar nicht möchten.

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG (Paris St. Germain) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute