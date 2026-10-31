BVB, Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund beim 2:2 gegen den FC Bayern: Bei Guirassy schwingt ein Hauch Kane mit

Borussia Dortmund hat beim Topspiel in München einen Achtungserfolg erzielt und bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Gegen den FC Bayern kam der BVB am 8. Spieltag zu einem 2:2 (0:1). Konrad Laimer (38.) erzielte die Führung für den FCB, Serhou Guirassy glich aus (60.). Vier Minuten zuvor hatte Harry Kane einen Elfmeter an die Latte geschossen (56.). Dayot Upamecano besorgte Bayerns zweiten Treffer (66.), Joker Fabio Silva traf spät zum Ausgleich (89.).

Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier entlang.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Gregor Kobel

In den ersten 45 Minuten war Kobel gegen Laimer (19.) und Saibari (24.) gut zur Stelle. Beim 0:1 hielt er zunächst Laimers Schuss, gegen den Rebound war er aber machtlos. Kurz nach der Pause lenkte er Laimers Linksschuss zur Ecke (47.). Beim 1:2 ohne Chance. Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Joane Gadou

Gute Partie des Neuzugangs. Gadou kam auf die meisten Ballkontakte in der ersten Hälfte, spielte nach Veerman die meisten Dortmunder Pässe ins Angriffsdrittel und gewann sieben Zweikämpfe - niemand hatte bis dahin mehr. Nach der Pause hatte er deutlich mehr zu tun und auch häufiger das Nachsehen, hielt sich insgesamt aber weitestgehend schadlos. Note: 2,5.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Waldemar Anton

Anton absolvierte sein 100. Pflichtspiel für Dortmund. Auch er lieferte eine gute Vorstellung ab. Verteidigte umsichtig und aktiv, schmiss sich aber auch in Bälle und blockte einiges weg. Beim 1:2 schaute er allerdings auch zu. Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Nico Schlotterbeck

Der Kapitän fiel im ersten Abschnitt mit zwei leichtsinnigen Fehlern in der Spieleröffnung auf, die Bayern aber nicht bestrafte. Beim Verteidigen solide und stabil. Schlotterbeck hatte entscheidenden Anteil am 1:1, da er Kanes Pass auf Olise abfing und an Vorlagengeber Chukwuemeka weiterleitete. Beim postwendenden 1:2 allerdings wie die gesamte Defensive nicht auf der Höhe und zu spät bei Kanes Kopfballvorlage auf Torschütze Upamecano. Note: 3.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Joey Veerman

Der Niederländer agierte als alleiniger Sechser, war oft am Ball und spielte gut temperierte, umsichtige Pässe. Dazu erneut ziemlich pressingresistent. Veerman ist mittlerweile genau aufgrund dieser Qualitäten nicht mehr aus dem Spiel des BVB wegzudenken, wenngleich er im defensiven Umschalten und der Robustheit in den direkten Duellen noch Luft nach oben hat - was sich vor allem in Halbzeit zwei zeigte, als ihm auch in Ballbesitz etwas die Dominanz abging. Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Maximilian Beier

Beier war auf der rechten Schiene gewohnt viel unterwegs, seine besten Szenen hatten er in der Offensive. War in Halbzeit eins an vielen Angriffen beteiligt, sein eigener Abschluss in der 15. wurde geblockt. Nach der Pause bis zu seiner Auswechslung vor allem gegen den Ball gefordert und dabei ordentlich. Note: 3.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Daniel Svensson

Der Schwede bekam es mit Olise zu tun und hatte den Franzosen (lange Zeit) gut im Griff. Riss ein hohes Pensum ab, rückte in Ballbesitz ins Zentrum ein und traf kluge Entscheidungen. Dass er vor dem 0:1 nach Nmechas Pass ausrutschte, war enorm unglücklich. Vor Laimers Chance zu passiv im Duell mit Olise (47.). Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Jobe Bellingham

Der Engländer machte ein starkes Spiel, war enorm aktiv und stand besonders in der ersten Halbzeit extrem im Fokus. Beging innerhalb von Sekunden zweimal dasselbe Foul und wurde daher in Minute 6 bereits mit Gelb bedacht. Zwei Minuten später fing er vorne einen zu kurzen Pass von Keeper Urbig ab, verdaddelte aber die Hereingabe leichtfertig. In der 15. spielte Bellingham aus dem Zentrum mit links einen bärenstarken Pass nach links außen, der Dortmunds erste gute Offensivsequenz einleitete. Die bis dato beste Chance hatte er dann selbst, doch seinen Rechtsschuss kratzte Urbig aus dem linken Eck (22.). Beim letztlich wegen Abseits einkassierten 1:0 war Bellinghams Attackieren von Kim entscheidend, sein anschließendes Tor - es wäre sein erstes in der Bundesliga gewesen - wurde aber zu Recht nicht gegeben (34.) - zumal auch Urbig gefoult wurde. In den zweiten 45 Minuten deutlich unauffälliger. Note: 2.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Felix Nmecha

Nmecha machte ein unglückliches, aber gleichzeitig auch kein gutes Spiel. Seine Fluggrätsche in der 20. war wichtig, in der Mitte wäre ein FCB-Angreifer freigestanden. Beim 0:1 im Pech, dass sein Pass nicht beim ausrutschenden Svensson ankam und somit das Gegentor stark begünstigte - letztlich nicht das erste, in dessen Entstehung der Nationalspieler involviert war. Dass nach seinem Handspiel im Strafraum kein zweites hinzukam, verdankte er Kanes Elfmeter an die Latte (56.). Nmecha sucht weiter nach seiner Form. Note: 4,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Carney Chukwuemeka

Dritter Startelfeinsatz in den vergangenen vier Pflichtspielen - das ist für den Engländer, der zu häufig verletzt fehlt, durchaus beachtlich. Untermauerte dabei, dass er derzeit richtig gut in Form ist. Chukwuemeka hatte zunächst Glück, nach neun Minuten und einem Halten gegen Kimmich nicht Gelb für ein taktisches Foul erhalten zu haben. Bei der vermeintlichen Führung störte er Upamecano, legte den Ball für Torschütze Bellingham auf - und stand im Abseits (34.). Kurz vor der Pause setzte er einen Schuss aus aussichtsreicher Position über den Kasten (41.). Sein Versuch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte rauschte leicht abgefälscht rechts am Pfosten vorbei. Überragend, wie er vor dem 1:1 zwei Gegenspieler abschüttelte und auf Torschütze Guirassy durchsteckte. Note: 2.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Serhou Guirassy

Bei Guirassys Bewegungsradius schwang ein Hauch Harry Kane mit: Er ließ sich situativ sehr zurückfallen oder wich auf den Flügel aus, um sich häufig anspielbar zu machen. Dies machte er gut, blieb jedoch ohne Torschuss in Halbzeit eins. Das änderte sich eine Viertelstunde später, als er stark den Ball verarbeitete, mit links blitzschnell abschloss und zum 1:1 traf - nach zuvor fünf Bundesligaspielen ohne Tor. In der Folge tauchte er allerdings nicht mehr entscheidend vor dem Kasten auf. Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Einwechselspieler

Konstantinos Karetsas (ab 67.): Wurde für Beier eingewechselt und feierte nach drei Spielen Verletzungspause sein Comeback. Sammelte ein paar gute Aktionen, die wichtigste dabei, dass nach seinem Duell mit Pavlovic der Ball zu Silva sprang und dieser den Ausgleich besorgte. Note: 3,5.

Marcel Sabitzer (ab 67.): Kam positionsgetreu für Chukwuemeka, ein Geniestreich wie am Dienstag im Pokal gegen Bremen gelang ihm jedoch nicht. Dafür mit einem wichtigen Block tief in der Nachspielzeit. Note: 3,5.

Fabio Silva (ab 76.): Ersetzte Nmecha und gesellte sich zu Guirassy in den Sturm. Silva war sofort auf Betriebstemperatur, rochierte viel und war häufig als Anspielstation zur Stelle. Anders als so oft ging ihm auch die finale Durchschlagskraft nicht ab - der Portugiese besorgte mit einem blitzsauberen Abschluss das späte 2:2. Keine Bewertung.

Julian Ryerson (ab 87.): Gadou machte für ihn Platz. Keine Bewertung.

Samuele Inacio (ab 87.): Kam für Bellingham. Keine Bewertung.