"Ein unfassbares Talent": Dietmar Hamann ist von einem Spieler des BVB begeistert

Als sich Neuzugang Giannis Konstantelias gleich im ersten Ligaspiel der neuen Saison gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zuzog, musste der BVB kurzfristig reagieren. Die Dortmunder fanden eine Lösung und holten Ethan Nwaneri per Leihe vom FC Arsenal.

Nun verriet Niko Kovac gegenüber Sky, dass der offensive Mittelfeldspieler schon in der vergangenen Saison ein Wunschkandidat in Dortmund gewesen war. "Ein super Spieler, den wir in der vergangenen Saison schon gerne zu uns geholt hätten. Er bringt neben seiner Dribbelstärke eine gewisse Robustheit mit und wird uns definitiv weiterhelfen."

Auch Sky-Experte Didi Hamann ist von Nwaneris Qualitäten überzeugt und sieht in dem Engländer eine vielversprechende Verstärkung für den BVB. "Wenn du mit 15 Jahren dein Premier-League-Debüt feierst, bist du ein unfassbares Talent. Trotzdem konnte er sich beim FC Arsenal bislang noch nicht durchsetzen. Die Dortmunder sind in der Lage, das Beste aus dem Jungen herauszuholen. Ich freue mich auf Nwaneri in der Bundesliga und bin davon überzeugt, dass es ein hervorragender Transfer für den BVB ist.“

Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb Nwaneri nicht. Bereits am Samstag feierte der 19-Jährige beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sein Debüt für die Schwarzgelben. In der 32. Minute kam er für den verletzten Filippo Mane ins Spiel und war am entscheidenden Siegtreffer beteiligt.

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Nwaneri ist damit einer von mehreren Neuzugängen, die den Dortmunder Kader in diesem Sommer verstärkt haben. Neben ihm und Konstantelias verpflichtete der BVB auch Konstantinos Karetsas, Joey Veerman und Joane Gadou. Kovac zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Transferperiode und betonte, dass die Dortmunder auf die Abgänge gut reagiert hätten. "Wir sind froh, dass wir dieses Jahr einiges machen und auf die Abgänge reagieren konnten. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden und bin davon überzeugt, dass wir den nächsten Schritt gehen werden."