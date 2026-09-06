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imago-sport-1071737169.jpgdts Nachrichtenagentur
Marko Brkic

"Ein unfassbares Talent": Dietmar Hamann ist von einem Spieler des BVB begeistert

Bundesliga
Borussia Dortmund
E. Nwaneri

Ethan Nwaneri feiert sein Debüt für Borussia Dortmund. Anschließend gibt es viel Lob für den jungen Angreifer.

Als sich Neuzugang Giannis Konstantelias gleich im ersten Ligaspiel der neuen Saison gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zuzog, musste der BVB kurzfristig reagieren. Die Dortmunder fanden eine Lösung und holten Ethan Nwaneri per Leihe vom FC Arsenal.

Nun verriet Niko Kovac gegenüber Sky, dass der offensive Mittelfeldspieler schon in der vergangenen Saison ein Wunschkandidat in Dortmund gewesen war. "Ein super Spieler, den wir in der vergangenen Saison schon gerne zu uns geholt hätten. Er bringt neben seiner Dribbelstärke eine gewisse Robustheit mit und wird uns definitiv weiterhelfen."

Auch Sky-Experte Didi Hamann ist von Nwaneris Qualitäten überzeugt und sieht in dem Engländer eine vielversprechende Verstärkung für den BVB. "Wenn du mit 15 Jahren dein Premier-League-Debüt feierst, bist du ein unfassbares Talent. Trotzdem konnte er sich beim FC Arsenal bislang noch nicht durchsetzen. Die Dortmunder sind in der Lage, das Beste aus dem Jungen herauszuholen. Ich freue mich auf Nwaneri in der Bundesliga und bin davon überzeugt, dass es ein hervorragender Transfer für den BVB ist.“

Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb Nwaneri nicht. Bereits am Samstag feierte der 19-Jährige beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sein Debüt für die Schwarzgelben. In der 32. Minute kam er für den verletzten Filippo Mane ins Spiel und war am entscheidenden Siegtreffer beteiligt.

FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDGetty Images

Nwaneri ist damit einer von mehreren Neuzugängen, die den Dortmunder Kader in diesem Sommer verstärkt haben. Neben ihm und Konstantelias verpflichtete der BVB auch Konstantinos Karetsas, Joey Veerman und Joane Gadou. Kovac zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Transferperiode und betonte, dass die Dortmunder auf die Abgänge gut reagiert hätten. "Wir sind froh, dass wir dieses Jahr einiges machen und auf die Abgänge reagieren konnten. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden und bin davon überzeugt, dass wir den nächsten Schritt gehen werden."

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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