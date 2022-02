Borussia Dortmund heute am Mittwoch (24. Februar), dem Tag des Rückspiels in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Zukunft mit Berater Matthias Sammer offenbar geklärt

Borussia Dortmund verlängert wohl den Vertrag mit Chefberater Matthias Sammer um ein weiteres Jahr. Das berichtet die Bild am Donnerstagmorgen. Demnach seien nur noch letzte Details zu klären.

Damit würden die Dortmunder weiter von Sammers jahrelanger Erfahrung im Profifußball profitieren und wohl vor allem bei sportlichen Analysen, Transferfragen und strategischen Entscheidungen auf den 54-Jährigen zukommen.

Der gebürtige Dresdner war von 2000 bis 2004 Cheftrainer des BVB, später unter anderem Sportdirektor der Nationalmannschaft und Sportvorstand des FC Bayern. Seit April 2018 arbeitet er beim BVB als "Berater des Managements". Nebenbei ist er unter anderem als Experte bei Amazon Prime zu sehen.

BVB, Gerücht: Bayern-Angebot für Erling Haaland?

Der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet, der FC Bayern gehöre zu den Klubs, die ein Angebot für Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland abgegeben hätten. Auch Real Madrid, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester City sollen dem Torjäger Offerten unterbreitet haben.

Weiter heißt es, dass es schon bald Klarheit über Haalands Zukunft geben könne: Sollte Dortmund am Donnerstagabend in der Europa League an den Glasgow Rangers scheitern (Hinspiel 2:4), träfe sich Haaland am Freitag mit seinem Berater Mino Raiola, um eine Entscheidung zu fällen.

Haaland steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag, darf aber dank einer Ausstiegsklausel im Sommer wechseln. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte bei RTL/ntv über den Zeitpunkt einer Entscheidung: "Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen - keine Ahnung – klären." Aktuell könne er keine Tendenz abgeben. "Weiß ich nicht", sagte Watzke. Die Borussen wollen Haalands Vertrag zu verbesserten Bezügen verlängern.

BVB, Video: Reus über das Do-or-die-Spiel gegen die Rangers

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien