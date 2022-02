Borussia Dortmund heute am Mittwoch (23. Februar). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB heute, Gerücht: Akanji lehnt Angebot ab und fordert mehr

Manuel Akanji hat nach Informationen der Sport Bild ein BVB-Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Das Arbeitspapier des Schweizers läuft 2023 aus.

Der Klub habe Akanji ein Jahresgehalt in Höhe von acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen angeboten, der Abwehrspieler habe jedoch abgelehnt und zehn Millionen gefordert.

Bislang ist der Verein dem Bericht zufolge nicht bereit, auf die Forderung einzugehen und stellt die grundsätzliche Bereitschaft, mit dem Defensivmann weiterzumachen, in Frage.

Als Alternative für Akanji wurde in den letzten Tagen immer wieder Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg ins Spiel gebracht.

BVB heute, Gerücht: Kamara bei Dortmund auf dem Zettel

Borussia Dortmund gehört nach Angaben von transfermarketweb.com zu den Klubs, die ein grundsätzliches Interesse an Boubacar Kamara von Olympique Marseille haben.

Der Vertrag des 22-Jährigen, der sowohl in der Abwehrzentrale als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei zu haben wäre.

Neben dem BVB soll unter anderem auch Bayern München an Kamara dran sein. Daneben werden auch mit Juventus, Inter, Milan, der Roma, Everton, Tottenham und Leipzig zahlreiche weitere Vereine mit ihm in Verbindung gebracht.

BVB heute, Gerücht: Dortmund beobachtet Zakharyan

Arsen Zakharyan von Dinamo Moskau soll nach Angaben von tuttomercatoweb die Scouts des BVB auf sich aufmerksam gemacht haben. Der erst 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler überzeugte in dieser Saison in 17 Einsätzen mit vier Toren und sechs Vorlagen in Russlands Premier Liga.

Zakharyans Vertrag läuft allerdings bis 2024, sodass für ihn eine stattliche Ablösesumme fällig werden würde.

Er hat sogar schon vier Länderspiele für Russland absolviert.

