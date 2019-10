BVB, News und Gerüchte: Jose Mourinho angeblich Trainerkandidat, CL-Duell mit Inter Mailand - alles zu Borussia Dortmund

Jose Mourinho soll beim BVB als möglicher Favre-Nachfolger im Gespräch sein, in der CL steht das Duell mit Inter Mailand an. Alle Dortmund-News.

ist in der nach dem 1:0 gegen Spitzenreiter Gladbach wieder auf Kurs und will am Mittwoch nun auch in der nachlegen. Ein Punktgewinn bei (21 Uhr im LIVE-TICKER) könnte die Weichen dabei bereits auf Achtelfinal-Einzug stellen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vor dem Duell mit den Nerazzurri macht indes das Gerücht die Runde, dass Ex-Inter-Trainer Jose Mourinho bei den BVB-Verantwortlichen als möglicher Nachfolger von Lucien Favre diskutiert wird.

Außerdem: Marco Reus fällt gegen Inter aus, Julian Weigl sieht die Schwarz-Gelben dennoch "mit Rückenwind" in die wichtige Partie im San Siro gehen.

Alle News und Gerüchte zum BVB vom Mittwoch findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Jose Mourinho angeblich Trainerkandidat

Nach Informationen der Sport Bild ist Jose Mourinho bei Borussia Dortmund als Nachfolger auf das Traineramt von Lucien Favre im Gespräch.

Dem Bericht zufolge wollen die BVB-Verantwortlichen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc einen Trainerwechsel während einer laufenden Saison zwar vermeiden, könnten ihre Prinzipien aber über den Haufen werfen, sollte Favre seine Mannschaft nicht zurück in die Erfolgsspur führen.

Inter Mailand gegen Dortmund heute live im TV und im LIVE-STREAM

3. Spieltag, Champions League: In der Gruppe F duellieren sich am Mittwochabend Inter Mailand und Borussia Dortmund (BVB). Das Spiel findet im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Ihr wollt wissen, auf welchen Sendern das Spiel heute Abend live im TV oder im LIVE-STREAM übertragen wird? Dann HIER entlang!

BVB bei Inter Mailand: Einsatz von Roman Bürki noch offen

Borussia Dortmund bangt vor dem Champions-League-Duell bei Inter Mailand am Mittwoch noch um den Einsatz von Torhüter Roman Bürki. "Wir wissen noch nicht, ob er spielen kann", sagte Trainer Lucien Favre und gab im Anschluss leichte Entwarnung: "Es sollte aber gehen."

Der Schweizer war im Bundesliga-Topspiel gegen (1:0) mit einer Kapselverletzung im Knie ausgewechselt worden. Eine Entscheidung wollte Favre nach dem Abschlusstraining am Dienstagabend treffen. Als Ersatz steht Marwin Hitz bereit.

BVB U19 bei Inter: Die heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Bevor am Abend die Champions-League-Hymne ertönt und sich die Großen im San Siro messen, treffen am Nachmittag die U19-Teams von Inter Mailand und Borussia Dortmund in der UEFA Youth League aufeinander. Anstoß ist am Mittwoch (23. Oktober) um 16 Uhr.

Ihr wollt die Partie von Moukoko und Co. live sehen? Dann aufgepasst: In diesem Artikel liefern wir Euch alle Infos dazu, wo Inter U19 vs. BVB U19 live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Vorsicht, BVB! So gefährlich ist Inter-Stürmer Lukaku

BVB - Julian Weigl vor Inter: "Kommen mit Rückenwind"

Mittelfeldspieler Julian Weigl geht nach dem 1:0-Erfolg gegen Gladbach am Samstag mit Selbstvertrauen in das Duell mit Inter Mailand in der Champions League.

"Nach dem Sieg am Wochenende sind wir sehr erleichtert. Das tut der Mannschaft gut und wir kommen mit Rückenwind hierher. Dennoch stehen wir noch am Anfang der drei schweren Wochen. Wir wollen hier nachlegen", sagte Weigl auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Sebastian Rode: "Ich wollte nie beim BVB bleiben"

Sebastian Rode hat betont, dass er nach seiner Leihe zu in der vergangenen Saison nicht die Absicht hatte, noch einmal dauerhaft zu Borussia Dortmund zurückzukehren.

"Nein, das wollte ich nie, und auch für den BVB war es kein Thema", sagte Rode im Interview mit der SportBild auf die Frage, ob er gerne beim BVB geblieben wäre. Rode wechselte schließlich für vier Millionen Euro fest nach Frankfurt.

"Für beide Seiten war die Trennung vorgesehen. Für mich ging es darum, gesund zu sein, bei einem Verein Fuß zu fassen und regelmäßig zu spielen", so der 29-jährige Mittelfeldspieler weiter.

BVB bei Inter Mailand ohne Marco Reus und Paco Alcacer

Bundesligist Borussia Dortmund muss gegen Inter Mailand auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. Wie der BVB am Dienstagmorgen mitteilte, konnte der Nationalspieler die Reise zur Champions-League-Partie am Mittwoch angeschlagen nicht antreten.

"Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc: "Er ist weiter leicht angeschlagen und es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist." Rund um die Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) am vergangenen Samstag hatte Reus bereits unter den Auswirkungen eines grippalen Infekts gelitten. Am kommenden Samstag gastiert der BVB zum Revier-Derby bei Schalke 04.