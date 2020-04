BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Reus-Comeback im Mai? Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan denkt an Trainer-Karriere

Während die Borussia auf ein baldiges Reus-Comeback hofft, denkt der ehemalige Dortmunder Ilkay Gündogan bereits an seine Zukunft. Alle News zum BVB.

Der Spielbetrieb in der ruht weiterhin. Am Dienstag einigten sich die DFL sowie die 36 Profi-Klubs auf eine Verlängerung der Pause bis zum 30. April.

Ob es im Mai weitergehen kann, ist derzeit noch offen.

Sollte dann wieder gespielt werden, hofft Borussia Dortmund auf eine Rückkehr von Kapitän Marco Reus, der seit Februar mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Außerdem: Der ehemalige BVB-Star Ilkay Gündogan macht sich bereits Gedanken um seine Zukunft.

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB hofft auf Comeback von Marco Reus im Mai

Der BVB trainiert seit Montag wieder in Zweiergruppen auf dem Trainingsgelände in Brackel , Kapitän Marco Reus kann an den Übungseinheiten aber weiterhin nicht teilnehmen. Nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich, die er sich Anfang Februar in Bremen zuzog , arbeitet der Offensivspieler weiter abseits seiner Teamkollegen.

"Marco ist noch nicht komplett beschwerdefrei. Er nutzt die Zeit jetzt, um beschwerdefrei zu werden, und trainiert deshalb weiter individuell", erklärte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl im kicker . Jedoch bestünde die Hoffnung, dass Reus bei idealem Heilungsverlauf wieder einsatzbereit sei, wenn der Ligabetrieb im Mai fortgesetzt werden soll.

Nachdem die Verantwortlichen anfangs von einer vierwöchigen Pause für Reus ausgingen, hat sich die Ausfallzeit bereits verdoppelt, weil im Heilungsverlauf Komplikationen auftraten. In der bisherigen Saison erzielte Reus in 19 Bundesliga-Einsätzen elf Treffer und bereitete sechs Tore vor.

Ilkay Gündogan: Ex-BVB-Star denkt an Trainer-Karriere

Ilkay Gündogan, ehemaliger Dortmunder und aktuell Leistungsträger beim englischen Meister , plant nach der Karriere, in der Trainerbranche Fuß zu fassen. "Ich will's jetzt nicht versprechen, aber ich kann mir das gut vorstellen", sagte der Mittelfeldspieler im Gespräch mit RTL .

Aufgrund seiner Zusammenarbeit mit zahlreichen Top-Trainern sieht er sich dafür optimal aufgestellt: "Ich habe mit Pep, Kloppo oder Thomas Tuchel, den ich auch sehr schätze, extrem gute Trainer gehabt, da ist es natürlich naheliegend", erklärte Gündogan, der noch bis 2023 bei den Citizens unter Vertrag steht.

Die größte Herausforderung bei der Arbeit an der Seitenlinie sieht der 29-Jährige im Umgang mit den Spielern, denn: "Man kann das beste Wissen auf der ganzen Welt haben, aber wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann kann man nicht erfolgreich sein." Es gehe primär darum, "20 bis 25 verschiedene Charaktere in einer Mannschaft unter einen Hut" zu bekommen.

Gündogan lief von 2011 bis 2016 für den BVB auf. In dieser Zeit wurde er Meister, Pokalsieger und stand mit der Borussia im Champions-League-Finale. In 157 Spielen für Dortmund erzielte der gebürtige Gelsenkirchener 15 Tore und bereitete 20 vor.

BVB: Manchester Uniteds Marcus Rashford hofft auf Sancho-Transfer

Der englische Nationalstürmer Marcus Rashford hofft auf einen Wechsel seines Three-Lions-Kameraden Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu . Das sagte der United-Angreifer am Mittwochnachmittag während einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram .

"Er ist DER Spieler der neuen Generation. Es ist aufregend mitzuerleben, zu welchem Spieler er wird", sagte Red-Devils-Eigengewächs Rashford. "Ich hoffe, wir beide können zusammen spielen. Das wäre klasse."

Weiter schwärmte der 22-Jährige von Sancho: "Er spielt ohne ohne Fesseln. Er ist voller Phantasie. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die man in der heutigen Zeit braucht, um ein Weltklassespieler zu werden."

Nach Informationen von Goal und SPOX hat Rashfords Klub im Werben um Sancho in der Tat die Nase vorn und hält aktuell bessere Karten als der ebenfalls interessierte Premier-League-Rivale . Aber auch ein Verbleib bei Borussia Dortmund ist weiterhin gut möglich.

BVB-Star Jadon Sancho: steigt angeblich aus dem Transferpoker aus

Die Zukunft von BVB-Star Jadon Sancho ist weiter nicht entschieden. Nun soll sich dem Mirror zufolge mit dem FC Liverpool der erste Interessent aus dem Poker um den Dortmunder ausgeklinkt haben.

Neben den Reds gelten Manchester United und auch der FC Chelsea als Favoriten auf einen Transfer.

Dem Bericht zufolge könnte es zu einen "unschönen Ausgang" kommen, falls Sancho auf einen Abschied vom BVB pocht. Das könnte dann nämlich den Preis nach unten drücken.