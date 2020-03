BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Manchester United ködert Sancho mit der "7", Cramer schickt emotionale Botschaft an Fanklubs

Manchester United ist weiter scharf auf Jadon Sancho, und Carsten Kramer wendet sich in der Coronakrise an die Fans. Alle News zum BVB.

Auch bei ruht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell der Ball. Umso mehr Gerüchte gibt es derzeit um Verpflichtungen und Abgänge beim BVB.

Gemeinsam mit den drei anderen deutschen @ChampionsLeague -Teilnehmern hat sich der #BVB im Rahmen einer Solidaritätsaktion auf eine finanzielle Unterstützung von Klubs der 1. und 2. @Bundesliga_DE geeinigt.



Zur Meldung 👉 https://t.co/t6lRZRuMRj pic.twitter.com/bVyIV1WtNz — Borussia Dortmund (@BVB) March 26, 2020

So ist Jadon Sancho weiter bei begehrt und der englische Nationalspieler wird mit der Aussicht auf eine prestigeträchtige Rückennummer gelockt.

dementiert ein Interesse an Mario Götze und Carsten Kramer schickt eine emotionale Videobotschaft an knapp 1000 BVB-Fanklubs.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: Manchester United hält Jadon Sancho die "7" frei

Englands Rekordmeister Manchester United gilt seit Monaten als einer der heißesten Anwärter auf die Dienste von Borussia Dortmunds begehrtem Angreifer Jadon Sancho. Offenbar rechnen sich die Red Devils gute Chancen auf eine Verpflichtung des Rechtsaußen aus, denn sie halten Sancho angeblich die Rückennummer "7" frei. Das berichtet die Boulevardzeitung Sun.

Jene Nummer ist bei United enorm prestigeträchtig. Unter anderem trugen sie die Klublegenden George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham und Cristiano Ronaldo. Mit der Aussicht auf dieses Shirt soll nun eben auch Sancho geködert werden.

Aktuell ist die "7" bei United nicht vergeben. Beim BVB läuft Sancho ebenfalls mit dieser Nummer auf dem Trikot auf.

BVB-Marketingchef Carsten Cramer: "Die Lage ist sehr ernst"

Borussia Dortmunds Marketingchef Carsten Cramer hat sich in einer emotionalen Videobotschaft an die 950 Fanklubs des BVB gewandt und über die schwierige Situation des Vereins gesprochen.

"Die Lage beim BVB ist sehr ernst", sagte Cramer in einer achtminütigen Ansprache und führte aus: "Das gesamte Fußballsystem ist ernsthaft in Gefahr." Eine Feststellung, die aber nicht dazu führen müsse, "dass ihr euch massive Sorgen macht oder in Panik verfallt", erklärte der 51-Jährige den Anhängern der Schwarzgelben.

Demnach arbeite man daran, "Lösungen herbeizuführen, dass wir als Borussia Dortmund diese Krise meistern". Anschließend richtete sich Cramer an die rund 850 Mitarbeiter von Dortmund und versicherte, "dass das Thema Kurzarbeit keins ist". Das Führungspersonal und die Mannschaft werden in Zeiten der Coronakrise auf Teile ihres Gehalts verzichten, wie Borussia Dortmund am Donnerstag kommunizierte.

"Das war ein wichtiges Zeichen, mit dem wir zeigen wollen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind", betonte Cramer: "Die Spieler gehen vorweg, damit die Arbeitsplätze am Rheinlanddamm gesichert sind."

Zudem nutzt Cramer die Plattform, um die BVB-Anhänger zu aktivieren. Diese könnten helfen, die "schwierige Situation im Hinblick auf die Liquidität" zu bewältigen. Jedem Kartenbesitzer stehe natürlich eine Rückerstattung zu, so Cramer: "Aber wir würden uns auch freuen, wenn der eine oder andere Euro bei Borussia Dortmund verbleibt."

Zusammen mit dem Fan-Rat und den Vertretern des Bündnisses Südtribüne suche er nach Lösungen, "mit der alle Beteiligten leben können".

BVB: Bayer Leverkusen dementiert Interesse an Mario Götze

Bundesligist Bayer Leverkusen hat ein angebliches Interesse an Mittelfeldspieler Mario Götze vom Ligarivalen Borussia Dortmund dementiert. Bayers Sportchef Simon Rolfes erklärte in der Bild, ein Transfer des Weltmeisters von 2014 zur kommenden Saison sei "kein Thema".

Rolfes sagte: "Mario Götze ist ein guter Spieler, mit dem ich auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Aber er ist bei uns kein Thema."

BVB: Erling Haalands Vater mit Seitenhieb in Richtung ManUnited

Erling Haalands Vater Alf Inge hat verraten, warum es seinen Sohn im Winter zu Borussia Dortmund anstelle von Manchester United gezogen hat. Einen Seitenhieb gegen die Red Devils konnte sich der Norweger dabei nicht verkneifen.

"Man muss zu einem Klub gehen, bei dem dich jeder haben möchte - nicht nur der Trainer", sagte Haaland senior im Gespräch mit TV2 . "Ich denke, das ist - neben der Entwicklung des Vereins - das Wichtigste."