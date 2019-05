BVB-News und Gerüchte: Reus und Favre erklären verpassten Meistertitel, Hazard-Wechsel zu "stolzer Summe"

Borussia Dortmund ist deutscher Vizemeister, für den Titel war der FC Bayern am Ende zu souverän. Alle News zum BVB.

zeigte beim 2:0-Erfolg in Gladbach eine ansprechende Leistung, für den Meistertitel reichte es dennoch nicht. Der FC Bayern ließ daheim gegen Frankfurt nichts anbrennen und wurde zum insgesamt 29. Mal Deutscher Meister.

Weil der BVB einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Vorsprung auf den FCB verspielte, gehen Marco Reus und Lucien Favre auf Ursachenforschung. Zudem äußern sich auch die Fans zur Saison von Schwarz-Gelb.

Thorgan Hazard wird derweil für eine stattliche Summe im Sommer nach Dortmund wechseln. Dies bestätigte Max Eberl im Rahmen des Bundesligaspiels am Samstagnachmittag.

Borussia Dortmund am Sonntag nach dem Saisonende: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Kommentar zu Dortmunds Saison: Gräme dich nicht, BVB

Hätte die Saison am 34. Spieltag noch zehn, zwanzig Minuten länger gedauert, dann wäre Borussia Dortmund vielleicht noch aus den Champions-League-Rängen gestolpert. Zu anfällig, lethargisch und harmlos präsentierte sich ein orientierungsloser BVB - nicht nur in diesem letzten Saisonspiel, sondern in zwei Dritteln der Spielzeit.

All dies trug sich am 12. Mai zu, allerdings vor einem Jahr. Dortmund verlor damals 1:3 in Hoffenheim und würgte sich dank drei Toren Vorsprung regelrecht zum Minimalziel Königsklasse.

Die Ernüchterung bei Spielern und Fans war angesichts der Art und Weise groß, auch wenn die Verantwortlichen versuchten, die Qualifikation für die CL als Erfolg zu verkaufen.

Auf dem Papier war sie das auch, doch viel war zuvor zu Bruch gegangen - innerhalb einer marodierenden Mannschaft und besonders im Verhältnis zu den eigenen Anhängern. 372 Tage später demonstrieren Team und Fanblock nach dem Sieg in Gladbach gemeinsam hüpfend und singend, wie nah sie sich wieder gekommen sind. Der Schulterschluss hat geklappt, man befindet sich auf einem guten Weg zurück zur einstigen Einigkeit.

Gladbach-Vize wütet wegen BVB-Tor gegen Gräfe

Borussia Mönchengladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof hat nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund Schiedsrichter Manuel Gräfe harsch kritisiert. "Den Gräfe werde ich in Zukunft ablehnen", sagte der 67-Jährige nach Abpfiff aufgebracht im Kabinengang.

Auslöser des Ärgers von Bonhof war die Entstehung des Dortmunds Führungstreffers zum 1:0. Bei der Vorlage von Marco Reus auf den Torschützen Jadon Sancho soll der Ball bereits im Aus gewesen sein. Manuel Gräfe entschied sich nach Ansicht der TV-Bilder, den Treffer zu geben.

BVB-Kapitän Marco Reus im Interview: "Die Bayern zeigen in bestimmten Spielen eine andere Mentalität"

Borussia Dortmund hat zwar mit 2:0 gegen gewonnen, aber dennoch den neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte verpasst. Nach der Partie sprach BVB-Kapitän Marco Reus in der Mixed Zone des Gladbacher Stadions über seine Enttäuschung, fehlende Gier und blickt auf die kommende Spielzeit.

BVB-Trainer Lucien Favre: Deswegen haben wir den Titel verspielt

BVB verspielt Titel: Fans auf Ursachen-Forschung

BVB-Verantwortliche gratulieren FC Bayern zum Meistertitel

Die Dortmunder Verantwortlichen haben nach dem Titel-Showdown in der Bundesliga Rekordchampion Bayern München zur 29. Meisterschaft gratuliert. "Glückwunsch an den FC Bayern. Sie haben zwei Punkte mehr und sind daher verdient deutscher Meister geworden. Bayern hat eine Top-Rückrunde gespielt", sagte Hans-Joachim Watzke nach dem 2:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach. Der BVB-Geschäftsführer kündigte zudem an, am Montag Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge anzurufen und persönlich zu gratulieren.

BVB trotz verpasster Meisterschaft "wie ein Champion"

Borussia Dortmund verabschiedet sich mit einem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach aus der Saison 2018/19, verpasst aufgrund des Sieges des FC Bayern (5:1 gegen ) allerdings den Meistertitel. Wirklich traurig ist beim BVB aber dennoch niemand. Es überwiegt der Stolz über die starke Saison.

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Die Mannschaft ist heute wie ein Champion aufgetreten. Aber erst einmal Glückwunsch an den FC Bayern, sie haben zwei Punkte mehr und sind dann auch verdient Deutscher Meister geworden. Da kann man der Mannschaft und auch Niko Kovac und seinem Trainerteam nur gratulieren. Den Offiziellen sowieso, ich werde auch am Montag noch Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß anrufen. Wir haben punktemäßig das drittbeste Ergebnis geholt, was der BVB jemals geholt hat. Es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung und ich glaube, man hat auch heute gesehen, welch großes Potenzial in der Mannschaft steckt. Mit 76 Punkten brauchen wir uns nicht zu verstecken und das war eine sehr reife Leistung heute. Ich bin stolz auf die Mannschaft.

... über die Meisterschaft des FC Bayern : "Das 2:1 für Bayern fiel ein bisschen früh. Sonst hätte es vielleicht ein bisschen mehr Dynamik gegeben, aber die Art, wie wir hier aufgetreten sind, war große Klasse, von daher überwiegt momentan bei uns der Stolz. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir Meister geworden wären, wenn wir ein Spiel mehr gewonnen hätten, das drückt das ein bisschen. Man muss aber neidlos anerkennen, dass Bayern eine Top-Rückrunde gespielt hat. Wir haben auch eine gute Rückrunde gespielt und haben 34 Punkte geholt, das ist normalerweise schon eine ganz gute Leistung, aber die Bayern haben fast alles gewonnen und insofern sind sie verdient Meister geworden. Wir werden jetzt aber versuchen, in den nächsten Jahren dranzubleiben, das ist ambitioniert, aber wir werden es versuchen."

BVB in Gladbach, Noten: Die Dortmund-Stars in der Einzelkritik

Der BVB gewinnt beim Saisonfinale in Gladbach, verpasst wegen des zeitgleichen Bayern-Sieges aber die Meisterschaft. Die Noten der Dortmund-Stars.

Max Eberl von Borussia Mönchengladbach: Ablöse für Hazard-Wechsel zum BVB "stolze Summe"

Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht durch den bevorstehenden Wechsel des Belgiers Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund vor dem zweitgrößten Transfer der Vereinsgeschichte. Das bestätigte Sportdirektor Max Eberl bei Sky.

"Das ist dann schon eine stolze Summe für einen Spieler, der wirklich großartig hier gespielt hat", sagte Eberl vor dem Anpfiff des Duells gegen den BVB. Als Ablösesumme wurde zuletzt über 30 Millionen Euro spekuliert.