BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland-Show in Augsburg, Zorc dementiert Transfergerüchte

Der BVB gewinnt dank Debütant Erling Haaland in Augsburg. Der Norweger traf bei seinem Einstand dreifach. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

ist mit einem 5:3-Sieg beim in die Rückrunde gestartet. Dabei feierte Neuzugang Erling Haaland einen Traumeinstand.

Der Norweger erzielte in 20 Minuten einen Dreierpack und führte den BVB dadurch zum Sieg gegen die Fuggerstädter. Gleichzeitig stellte der 19-Jährige einen -Rekord auf.

Während Haaland glänzte, zeigte sich die Abwehr der Schwarz-Gelben lückenhaft. Das schlägt sich auch in den Noten wider.

Währenddessen dementierte Sportdirektor Michael Zorc bereits im Vorfeld Transfergerüchte um die Offensivspieler Paco Alcacer und Jacob Bruun Larsen. Außerdem forderte Ersatzkeeper Marwin Hitz mehr Einsatzzeit

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Sonntag!

BVB: "Sorgloses" Abwehrverhalten trübt Haaland-Show

Dank einer Gala von Erling Haaland rettete der BVB drei Punkte aus Augsburg. Das Abwehrverhalten bei den Gegentoren überschattete jedoch das Debüt.

Winterneuzugang Erling Haaland hat dem BVB mit einem Dreierpack gegen den FC Augsburg wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft gesichert. Bis zu seiner Einwechslung in der 56. Spielminute lagen die Schwarz-Gelben allerdings mit 1:3 zurück. Dortmund steht nun bereits bei 27 Gegentoren - so vielen wie seit zwölf Spielzeiten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

BVB in Augsburg, Noten: Die Stars von Borussia Dortmund in der Einzelkritik

Beim 5:3-Erfolg des BVB gegen den FC Augsburg überragte Debütant Erling Haaland mit seinem Blitz-Dreierpack alle. In der Defensive hat die Borussia derweil Nachholbedarf.

BVB: Erling Haaland stellt Bundesligarekord bei Debüt für Borussia Dortmund auf

Angreifer Erling Haaland hat beim 5:3-Sieg von Borussia Dortmund beim FC Augsburg einen Bundesligarekord aufgestellt. Der Winterneuzugang vom avancierte bei seinem Debüt für die Schwarz-Gelben zum jüngsten Spieler der Ligageschichte, der bei seinem ersten Einsatz für einen Klub drei Tore erzielen konnte.

Mit seinen 19 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen löste er den bisherigen Rekordhalter Martin Fenin ab, der diese Marke am 2. Februar 2008 mit seinem Hattrick für beim 3:0-Sieg gegen aufgestellt hatte.

Mega-Einstand! Haaland dreht mit BVB-Dreierpack das Spiel

Der BVB liegt in Augsburg mit zwei Toren zurück, ehe Erling Haaland kommt: Der Norweger führt die Schwarz-Gelben mit drei Toren zum Sieg.

Paco Alcacer und Jacob Bruun Larsen vor BVB-Abschied? Sportdirektor Michael Zorc dementiert Kontakt

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat jegliche Kontakte zu anderen Klubs, die angeblich an Paco Alcacer und Jacob Bruun Larsen interessiert sein sollen, dementiert.

"Dazu muss man erstmal was auf dem Tisch haben", sagte Zorc Sky bezüglich des kolportierten Interesses des an Alcacer und von Eintracht Frankfurt an Bruun Larsen.

"Mit Donald Trump habe ich momentan mehr Kontakt als mit Eintracht Frankfurt", erklärte Zorc in aller Deutlichkeit: "Man muss nicht alles glauben, was man so liest."

BVB: Marwin Hitz hofft auf mehr Einsatzzeit

Marwin Hitz hadert mit seiner Rolle als Ersatztorhüter bei Borussia Dortmund hinter Roman Bürki. "Ich hoffe, dass mich der Trainer aufgrund meiner Leistung aufstellt. Wenn man sich selten zeigen kann, ist das natürlich nicht so einfach", sagte der Schweizer im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. Hitz betonte, er habe ein gutes Verhältnis mit Stammkeeper Bürki, allerdings fügte er auch an: "Wer wäre ich, würde ich als Profi zufrieden sein, wenn ich auf der Bank sitze?"

Hitz hatte zu Saisonbeginn im , dem Supercup und in der Bundesliga den damals verletzten Bürki vertreten. Zudem sprang er auch im Oktober in drei Ligaspielen ein. In diesen Partien habe er "zu 100 Prozent gebracht", sagte der 32-Jährige nun: "Dann ist es persönlich als Torhüter schon enttäuschend, wenn man wieder raus muss. Das ändert aber nichts an meiner Wertschätzung für Roman Bürki und den Trainer."

Er werde daher nicht aufstecken und sich weiter im Training anbieten, betonte Hitz: "Ich nutze die Zeit einfach, um gewisse Sachen noch mehr zu verbessern. Und wenn ich gebraucht werde, will ich da sein."