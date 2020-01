BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hitz hofft auf mehr Einsatzzeit, Barrios wechselt zu Maradona-Klub

BVB-Ersatzkeeper Marwin Hitz will häufiger spielen, am Samstag geht es gegen seinen Ex-Klub Augsburg. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

startet an diesem Wochenende in die -Rückrunde. Am Samstag trifft der BVB auf den (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Im Vorfeld fordert Ersatzkeeper Marwin Hitz mehr Einsatzzeit, während der frühere BVB-Stürmer Lucas Barrios nach wechselt und dort künftig unter Diego Maradona spielt.

BVB: Marwin Hitz hofft auf mehr Einsatzzeit

Marwin Hitz hadert mit seiner Rolle als Ersatztorhüter bei Borussia Dortmund hinter Roman Bürki. "Ich hoffe, dass mich der Trainer aufgrund meiner Leistung aufstellt. Wenn man sich selten zeigen kann, ist das natürlich nicht so einfach", sagte der Schweizer im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. Hitz betonte, er habe ein gutes Verhältnis mit Stammkeeper Bürki, allerdings fügte er auch an: "Wer wäre ich, würde ich als Profi zufrieden sein, wenn ich auf der Bank sitze?"

Hitz hatte zu Saisonbeginn im , dem Supercup und in der Bundesliga den damals verletzten Bürki vertreten. Zudem sprang er auch im Oktober in drei Ligaspielen ein. In diesen Partien habe er "zu 100 Prozent gebracht", sagte der 32-Jährige nun: "Dann ist es persönlich als Torhüter schon enttäuschend, wenn man wieder raus muss. Das ändert aber nichts an meiner Wertschätzung für Roman Bürki und den Trainer."

Er werde daher nicht aufstecken und sich weiter im Training anbieten, betonte Hitz: "Ich nutze die Zeit einfach, um gewisse Sachen noch mehr zu verbessern. Und wenn ich gebraucht werde, will ich da sein."

BVB: Ex-Dortmund-Stürmer Lucas Barrios wechselt zu Maradona-Klub

Der ehemalige Dortmunder Bundesligastürmer Lucas Barrios schließt sich dem von der argentinischen Fußball-Ikone Diego Maradona trainierten Klub Gimnasia y Esgrima La Plata an. Dies teilte der abstiegsbedrohte argentinische Erstligist mit.

Der 35-jährige Barrios unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2020, zuvor hatte er für den Ligakonkurrenten Club Atletico Huracan gespielt. Dort lief sein Vertrag jedoch zum Jahresende aus.

Paukenschlag! BVB-Stürmer Paco Alcacer fliegt offenbar aus dem Kader gegen Augsburg

BVB-Angreifer Paco Alcacer steht angeblich nicht im Kader zum Rückrundenauftakt beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Das berichtet die Bild.

Demnach fehlt der Spanier aufgrund von schlechten Trainingsleistungen im Aufgebot der Borussia.