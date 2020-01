News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Paco Alcacer soll Wechsel anstreben, BVB-Legende Hans Tilkowski verstorben

Der BVB trauert um seinen ehemaligen Torhüter Hans Tilkowski. Zudem soll Paco Alcacer über einen Wechsel nachdenken. Alle News zu Borussia Dortmund.

befindet sich aktuell im Trainingslager in Marbella. Dort will BVB-Trainer Lucien Favre seiner Mannschaft den Feinschliff für die -Rückrunde verpassen.

Nachdem der Transfer von Erling Haaland in trockenen Tüchern ist, soll sich BVB-Stürmer Paco Alcacer offenbar mit einem Abschied im Winter befassen. Zudem kursieren Gerüchte um ein angebliches BVB-Interesse an zahlreichen Spielern. Darunter sind RB Leipzigs Lukas Klostermann und -Talent Jude Bellingham (Birmingham City).

Für große Trauer sorgte am Montag zudem der Tod einer BVB-Legende: Deutschlands Wembley-Torhüter Hans Tilkowski ist im Alter von 84 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Montag!

Ehemaliger BVB-Torhüter Hans Tilkowski gestorben

Borussia Dortmund trauert um Hans Tilkowski. Die BVB-Legende verstarb am Sonntag nach langer Krankheit, wie der Verein unter Berufung auf Tilkowskis Familie am Montag bestätigte.

Der Torhüter gewann mit dem BVB 1965 den sowie 1966 den Europapokal der Pokalsieger. Zudem ist sein Name mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verbunden, als Schiedsrichter Gottfried Dienst auf Tor entschied, obwohl der Ball nicht in vollem Durchmesser die Linie überschritt hatte.

"Mit Hans Tilkowski verliert der deutsche Fußball einen auch international hoch angesehenen Sportler. Die BVB-Familie trauert um einen großartigen Menschen und drückt der Familie des Verstorbenen ihr Beileid aus", wird BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Paco Alcacer vor Abschied von Borussia Dortmund?

Nach dem Transfer von Erling Haaland soll Stürmer Paco Alcacer offenbar noch im Winter eine Rückkehr in seine Heimat anstreben. Wie die Bild berichtet, soll der Interesse an dem 26-Jährigen zeigen, der unter BVB-Trainer Lucien Favre zuletzt nur noch selten eine Rolle gespielt hatte.

Nach Informationen der Sport Bild wäre Borussia Dortmund bei einem Angebot ab 40 Millionen Euro gesprächsbereit – eine Summe, die Valencia aber wohl nicht zahlen könnte. Zudem soll laut der spanischen Marca auch Interesse zeigen, neben Alcacer aber auch einen Transfer von PSG-Stürmer Edinson Cavani in Betracht ziehen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte zuletzt im kicker, dass bisher keine konkreten Angebote für Alcacer vorliegen: "Ich lese das nur", so der 57-Jährige, der hinzufügte: "Ich mache mir grundsätzlich erst einen Kopf über diese Dinge, wenn etwas konkreter wird."

verzichtete offenbar wegen Kevin-Prince Boateng auf Haaland-Transfer

BVB-Neuzugang Erling Haaland stand offenbar im vergangenen Winter im Fokus des FC Barcelona. Statt den jetzigen Shootingstar zu verpflichten, entschieden sich die Katalanen damals aber für Kevin-Prince Boateng.

Barca suchte im Januar 2019 nach einem Backup für Stürmer Luis Suarez. Auf dem Zettel hatten die Verantwortlichen laut der spanischen Sportzeitung AS auch den damals 18-jährigen Haaland.

Weil dieser aber als zu "ungeschliffen" und nicht für die Primera Division geeignet eingestuft wurde, verzichtete man auf eine Verpflichtung. Stattdessen holte Barca Boateng leihweise von .

Holt der BVB England-Talent Jude Bellingham?

Borussia Dortmund soll zu den namhaften Klubs zählen, die ein Auge auf das englische Top-Talent Jude Bellingham geworfen haben. Wie der Mirror berichtet, habe der BVB bei dessen Klub Birmingham City ebenso angefragt wie Bundesligarivale Bayern München. Auch Arsenal und hätten ihre Fühler nach dem 16 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt.

Gerüchte um ein Interesse des BVB an dem Teenager sind nicht neu. Bereits im vergangenen Oktober hieß es, die Dortmunder seien scharf auf Bellingham, dessen Vertrag bei den Blues noch bis 2021 läuft.

Der U17-Nationalspieler gilt auf der Insel als eines der größten Talente. Bei seinem Heimatklub Birmingham hat er längst den Sprung in die Profimannschaft geschafft und in dieser Saison 22 Partien in der 2. englischen Liga absolviert (drei Tore, ein Assist).

BVB-Gerüchte um Lukas Klostermann von

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Lukas Klostermann. Sky meldet, der Rechtsverteidiger sei bei den Schwarz-Gelben ein Kandidat, da Achraf Hakimi zur nächsten Saison nach abgelaufener Leihe mutmaßlich zu zurückkehrt. Außerdem ist die Zukunft von Routinier Lukasz Piszczek (Vertrag läuft aus) unklar.

Klostermann steht in Leipzig noch bis 2021 unter Vertrag. Sollte er dort nicht verlängern, wäre der kommende Sommer für die Sachsen die letzte Gelegenheit, noch eine hohe Ablösesumme für den Nationalspieler einzustreichen.

Allerdings soll es weitere hochkarätige Interessenten geben: In der vergangenen Woche hieß es aus , der FC Barcelona zeige Interesse und auch beim FC Bayern soll eine Verpflichtung Klostermanns diskutiert werden.