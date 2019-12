BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Verkauf von Jadon Sancho im Sommer wohl beschlossen, BVB offenbar neben ManUnited Favorit auf Haaland-Transfer

Die Transferdiskussionen beim BVB gehen in die nächste Runde. Mit von der Partie: Jadon Sancho und Erling Haaland. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen die TSG Hoffeheim geht es für den BVB nach einer alles in allem unbefriedigenden Hinrunde in die Winterpause.

Bevor es im Januar zum Start gegen den geht, wollen die Borussen im Winter im Sturm nachlegen. Offenbar hat man nun gute Karten in Sachen Haaland-Transfer.

Jadon Sancho hingegen soll im Winter nicht abgegeben werden. Allerdings scheint ein Transfer im Sommer bereits beschlossen zu sein.

Außerdem: Roman Bürki kann die Kritik an Coach Lucien Favre nicht nachvollziehen.

BVB: Verkauf von Jadon Sancho im Sommer offenbar sicher

BVB-Juwel Jadon Sancho soll im Sommer angeblich sicher den Verein verlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach plane man mit Sancho für die Rückrunde, ein Abschied im Sommer soll dagegen bereits beschlossene Sache sein.

Wie das Blatt berichtet, soll der Engländer für eine Rekordablöse von 150 Millionen Euro wechseln dürfen.

BVB und ManUnited offenbar Favoriten auf Transfer von Erling Haaland

Borussia Dortmund hat neben angeblich die besten Karten, Salzburgs Shootingstar Erling Haaland zu verpflichten. Laut einem Bericht der Bild haben die beiden Traditionsklubs wohl die Konkurrenten und ausgestochen.

Dortmunds Vorteil soll dabei regelmäßige Spielzeit sein.

BVB-Torhüter Roman Bürki verteidigt Lucien Favre: "Kein Trainer wurde so krass kritisiert"

Roman Bürki kann die Kritik an BVB-Trainer Lucien Favre nicht nachvollziehen. "Ich hatte noch nie einen Trainer, der so krass kritisiert wurde", sagte der Torhüter von Borussia Dortmund im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick .

"Ich verstehs auch nicht, Lucien Favre war schon immer so, er geht in der Öffentlichkeit nun mal nicht so aus sich raus wie andere", erklärte der Schweizer Nationaltorhüter. Bürki sieht jedoch ein allgemeines Problem: "Der Trainer ist nun mal das schwächste Glied."

Borussia Dortmund - Sportdirektor Michael Zorc: "Haben einige Punkte zu wenig"

Sportdirektor Michael Zorc blickt bei Bundesligist Borussia Dortmund frustriert auf die erste Saisonhälfte zurück. "Wir haben einige Punkte zu wenig. Das ist Fakt", sagte Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Den früheren Profi ärgern besonders die beiden letzten Spiele des Jahres ohne Sieg gegen Spitzenreiter RB Leipzig (3:3 nach zweimaliger Führung) und bei der TSG Hoffenheim (1:2 nach 1:0): "Wir haben in drei Tagen fünf Punkte verschenkt", meinte Zorc und nannte eine mangelnde Chancenverwertung und Abwehrfehler als Ursachen.

