BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Michael Zorc schiebt Akanji-Wechsel Riegel vor, Juventus offenbar offen für Can-Leihe

Juve ist angeblich offen für eine Leihe von Emre Can und Manuel Akanji wird den BVB im Winter nicht verlassen. Alle News zu Borussia Dortmund.

5:3, 5:1 - so lautet die Dortmunder Ausbeute aus den ersten zwei Rückrundenspielen. Gegen den war Stürmer Erling Haaland erneut der gefeierte Mann. Der Norweger steuerte nach seiner Einwechslung einen Doppelpack bei.

Neben dem Youngster könnte der BVB in der laufenden Transferphase noch weiter nachlegen: Angeblich ist Juventus offen für eine Leihe von Emre Can zur Borussia.

Außerdem: Manuel Akanji bleibt laut Manager Michael Zorc entgegen jüngster Gerüchte in Dortmund.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Montag.

BVB: Sportdirektor Michael Zorc schließt Akanji-Abschied im Winter aus

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat einen Abschied von Innenverteidiger Manuel Akanji ausgeschlossen. "Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, Manuel Akanji abzugeben", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit der WAZ.

Zuletzt wurde über einen Winter-Transfer des Schweizers spekuliert. Unter anderem zeigte angeblich Ligue-1-Klub Interesse an einer Verpflichtung.

BVB: Juventus wohl offen für eine Leihe von Emre Can

Borussia Dortmund steht laut der Bild und dem kicker weiter in Verhandlungen mit Juventus bezüglich einer Verpflichtung von Emre Can. Während die Bild von einer nahenden Einigung berichtet, sind sich die Parteien dem kicker zufolge bei den finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht einig.

Einem Bericht des Fachmagazins zufolge machte Juventus nun einen Schritt auf den BVB zu. Die Bianconeri sind gewillt, den deutschen Nationalspieler bis zum Saisonende an den Bundesligisten auszuleihen. In dem Leihgeschäft soll aber zudem eine verpflichtende Kaufoption integriert werden.

VIDEO-Highlights: Haaland schreibt mit Doppelpack sein nächstes Kapitel

BVB: Viel Lob für Doppelpacker Erling Haaland

Von den Fans gefeiert, von den Mitspielern gelobt: Nach seinem glänzenden Heim-Debüt mit einem Bundesligarekord genoss Erling Haaland den Moment. Nach dem 5:1 (2:0)-Erfolg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln stand der "Wunderstürmer" aus Norwegen mit glänzenden Augen vor der bebenden Südtribüne. "Das war nett", sagte Haaland in die Kameras des norwegischen Senders TV2 und verschwand mit einem breiten Grinsen.

Fünf Tore in den ersten 57 Minuten in der waren noch keinem Spieler zuvor gelungen. Seinem Dreierpack in Augsburg ließ Haaland nach seiner Einwechslung zwei Treffer gegen Köln (77. und 87.) folgen. "In 57 Minuten hat er mehr Tore gemacht als ich in der ganzen Saison", scherzte Offensivspieler Thorgan Hazard.

Die Mitspieler zeigten sich von Haalands furiosem Start begeistert. "Wenn man sieht, wie er tagtäglich arbeitet, dann weiß man, dass das kein Zufall ist. Er gibt im Training immer Vollgas und geht in jeden Zweikampf rein", sagte Mats Hummels und fügte an: "Er wird uns noch viel Freude bereiten und viele Tore schießen."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund