BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Ausstiegsklausel von Erling Haaland angeblich enthüllt, Alcacer-Rückkehr zu Valencia offenbar gescheitert

Nach dem überragenden Start von Haaland beim BVB wurde nun offenbar seine Ausstiegsklausel enthüllt und Alcacer kehrt wohl nicht nach Valencia zurück.

Nach einem perfekten Start in die -Rückrunde geht es für den BVB am Samstag im Heimspiel gegen den Aufsteiger .

Dabei steht Union-Abwehrmann Neven Subotic vor der Rückkehr an alte Wirkungsstätte und rechnet sich auch diesmal durchaus Chancen aus. Im Hinspiel setzte es für die Borussia eine überraschende Niederlage bei den Eisernen.

Treibt Shootingstar Erling Haaland sein Torkonto weiter in die Höhe? Offenbar wurde nun die Ausstiegsklausel des Youngster im BVB-Vertrag enthüllt.

Außerdem: Die Rückkehr von Paco Alcacer nach Valencia scheint zu platzen und in Sachen Emre Can sollen die Schwarz-Gelben mit dem Spieler bereits einig sein.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Mittwoch.

BVB: Alcacer-Rückkehr nach Valencia offenbar geplatzt

Der geplante Wechsel des spanischen Nationalstürmers Paco Alcacer vom Bundesligisten Borussia Dortmund noch im Winter-Transferfenster zum ist offenbar geplatzt. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der spanische Stürmer Rodrigo, den Alcacer in Valencia hätte ersetzen sollen, nun doch nicht zum wechseln.

Valencia habe auf eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen beharrt, Barcelona wolle diese Summe für den 28-jährigen Rodrigo aber nicht bezahlen. Es habe keine Einigung gegeben, berichteten mehrere spanische Medien am Dienstagabend.

Dabei soll sich Alcacer mit Valencia bereits über das Gehalt einig gewesen sein, es hätte noch die Ablöse mit dem BVB ausgehandelt werden müssen. Dabei stand eine Summe von 30 Millionen Euro im Raum. In den Planungen von BVB-Coach Lucien Favre spielte Alcacer zuletzt keine Rolle mehr, auch weil Dortmund in der Winterpause mit dem 19-jährigen Norweger Erling Haaland, dem in zwei Spielen schon fünf Bundesligatore gelangen, einen Volltreffer gelandet hatte.

Für diese Summe kann BVB-Shootingstar Erling Haaland offenbar gehen

Winter-Neuzugang und Shootingstar Erling Haaland kann Borussia Dortmund einem Bericht der Sport Bild zufolge für die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Allerdings soll diese Klausel noch nicht im kommenden Sommer greifen.

Der 19 Jahre alte Norweger war in der Winterpause für die feste Ablöse von 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Laut Sport Bild sollen Haalands Berater, Vater Alf-Inge Haaland und Agent Mino Raiola, auf eine Ablösesumme bestanden haben. Die geforderte Summe von unter 50 Millionen Euro seien der Dortmunder Vereinsführung zu wenig gewesen sein, am Ende einigte man sich auf eine Ausstiegsklausel bei 75 Millionen Euro.

BVB erzielt angeblich Einigung mit Juventus-Reservist Emre Can

Bundesligist Borussia Dortmund und Emre Can sind sich offenbar über einen Wechsel einig. Dies berichtet die Bild am Dienstagabend. Demnach soll der deutsche Nationalspieler einen Vierjahresvertrag beim BVB unterschreiben und rund zehn Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.

Eine Übereinkunft mit Cans aktuellem Arbeitgeber soll sich dagegen aber noch ziehen. Denn gemäß des Berichts würden die Schwarz-Gelben den Mittelfeldmann zunächst gerne langfristig mit einer Kaufoption ausleihen, während die Alte Dame direkt verkaufen will.

Im Raum steht aktuell eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro zuzüglich leistungsabhängiger Boni. Eine stolze Summe, weswegen der BVB zunächst noch den Verkauf von Stürmer Paco Alcacer perfekt machen wollen würde.

BVB: Achraf Hakimi spricht über seine härtesten Gegenspieler

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat im Gespräch mit Goal und DAZN über die härtesten Gegenspieler seiner Laufbahn gesprochen. Dabei nennt der marokkanische Nationalspieler neben drei Stars aus auch Stürmer von und dem .

"Ich habe schon gegen viele starke Gegenspieler gespielt", betont Hakimi und nennt zuallererst drei absolute Weltstars: "Barcelona hat natürlich einige: Messi, Suarez, Griezmann. Gegen sie war es am schwierigsten."

Doch auch die Gruppenspiele gegen Inter und Bundesliga-Spitzenspiele gegen den FC Bayern sind dem 21-Jährigen nachhaltig in Erinnerung geblieben. "Auch Lautaro Martinez war richtig stark. Zudem kann ich noch Kingsley Coman und Robert Lewandowski nennen."

Union Berlin zu Gast beim BVB - Neven Subotic glaubt bei Rückkehr an gutes Spiel: "Die Chance ist immer da"

Neven Subotic glaubt an einen guten Auftritt seiner Mannschaft am Samstag bei Borussia Dortmund. "Die Chance ist immer da", sagte der Abwehrspieler von Union Berlin vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften Europas, aber wir haben nicht das Gefühl, abgeschossen zu werden", meinte der Verteidiger.



Allerdings räumte der 31-Jährige ein, dass der BVB wieder stärker geworden ist. "Reus und Co. laufen super-quer. Sancho ist in Top-Form. Sie fassen als Mannschaft wieder Fuß und machen das Rennen um die Meisterschaft spannend. Das freut mich", sagte der serbische Nationalspieler, der von 2008 bis 2018 beim BVB unter Vertrag stand, zwei Meistertitel gewann und das Finale der erreichte.

BVB - Gladbach-Sportdirektor Max Eberl lobt Stürmer Erling Haaland: "Ein Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat"

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hat den Bundesligarivalen Borussia Dortmund für die Verpflichtung Erling Haalands gelobt. Auf die Frage, was sein erster Gedanke gewesen sei, als die Borussia den norwegischen Shootingstar verpflichtet habe, entgegnete der 46-Jährige im Gespräch mit dem TV-Sender Nitro: "Darf man das sagen? 'Scheiße.'"

Der 19-Jährige sei für die Dortmunder "ein Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat. Ein Konkurrent in der Bundesliga hat einen großartigen Transfer getätigt", ergänzte der Ex-Profi.

Ilkay Gündogan schwärmt von Mario Götze: "Das waren unglaubliche Dinge"

Ilkay Gündogan von hat sich im Rückblick begeistert von Mario Götze, seinem Ex-Mitspieler bei Borussia Dortmund gezeigt. Im "kicker meets DAZN - Der Fußball-Podcast" bezeichnete er Götze als Spieler, der ihn am meisten beeindruckt habe.

"Als ich von Nürnberg zum BVB gewechselt bin und Mario das erste Mal im Training gesehen habe, dachte ich bloß, wow, wie soll man diesem Jungen den Ball wegnehmen. Das waren unglaubliche Dinge, die er damals gemacht hat. Das war Weltklasse, und das von einem 18-Jährigen. Diese Geschichte erzähle ich heute noch meinen Freunden", sagte er.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund