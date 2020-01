News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Neue Details zur Haaland-Ausstiegsklausel, Auszeichnung für Hakimi

Erst vor wenigen Tagen konnte sich die BVB-Fans über den Transfer von Erling Haaland freuen. Seine Ausstiegsklausel könnte das nun etwas trüben.

befindet sich aktuell im Trainingslager in Marbella. Das erste Testspiel gegen endete am Dienstag mit 0:0.

Dabei feierte Erling Haaland noch nicht sein Debüt für den BVB. Das norwegische Stürmertalent kam im Winter von Red Bull Salzburg, die Schwarz-Gelben setzten sich im Transferpoker gegen prominente Konkurrenz durch und konnten sich seine Dienste wohl auch wegen einer Ausstiegsklausel sichern, die angeblich früher als angenommen greifen kann.

Außerdem: Achraf Hakimi wurde als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet und Mario Götze wird die Borussia im Sommer wohl verlassen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch!

Bericht: Erling Haaland kann den BVB via Ausstiegsklausel 2022 verlassen

Stürmertalent Erling Haaland kann Borussia Dortmund offenbar bereits 2022 mithilfe einer Ausstiegsklausel verlassen. Das berichtet die Sport Bild.

Über die Höhe der Klausel machte das Blatt keine Angaben, The Athletic berichtete jedoch zuvor, dass die Summe "beträchtlich höher" sei als die 58,5 Millionen Euro, welche immer wieder in englischen Medien genannt werden .

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte nach dem Abgang von Mario Götze 2013 zu den Bayern noch betont, dass es in Zukunft keine Ausstiegsklauseln mehr bei der Borussia geben werde Für Haaland brach er nun wohl sein Wort.

Julian Weigl kommt vom BVB: -Fan läuft nackt durch Lissabon

Ein Fan des portugiesischen Rekordmeisters Benfica hat nach dem Transfer von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigl nach Lissabon ein kurioses Nackt-Versprechen eingelöst und dabei auch die Aufmerksamkeit des Neuzugangs auf sich gezogen.

Duarte Mendes glaubte vor Weihnachten noch nicht so recht an eine Verpflichtung Weigls und verkündete auf Twitter: "Wenn Weigl zu Benfica kommt, laufe ich einen Kilometer nackt auf der Straße." Als der Transfer dann offiziell war, stachelte ihn Weigl mit einem einfachen "Go!!!" an.

Mittlerweile hat Mendes seiner Ankündigung Taten folgen lassen und am Dienstag ein Video von seinem Nackt-Lauf durch Lissabon gepostet. Und auch Weigl bekam die Aktion natürlich wieder mit. Er versprach dem Anhänger ein Trikot.

BVB-Star Achraf Hakimi als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund ist als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Der Außenverteidiger, der sich aktuell mit dem BVB in zur Vorbereitung auf die zweite -Saisonhälfte befindet, wurde vom afrikanischen Kontinentalverband CAF bei einer Gala in Hurghada in Ägypten als Sieger verkündet.

BVB mit Remis gegen Lüttich: Ohne Haaland noch keine Torgefahr

Vertragsverhandlungen zwischen Mario Götze und dem BVB angeblich gescheitert

Die Zeit von Mario Götze bei Borussia Dortmund geht wohl im kommenden Sommer zu Ende: Nach Informationen der Bild steht fest, dass der WM-Final-Torschütze von 2014 seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern wird.

Der BVB würde demnach eine Vertragsverlängerung mit Götze nur dann anstreben, wenn dieser bereit wäre, zukünftig statt zehn nur noch sieben Millionen Euro Gehalt zu kassieren. Laut Bild seien beide Seiten nicht zu Kompromissen bereit, eine Einigung gilt als ausgeschlossen.