BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Favre rechnet mit Medien ab, Ex-Bayern-Star adelt Jadon Sancho

Favre kritisiert die Berichterstattung der Medien, für Sancho gibt es ganz viel Lob - und Subotic wird gefeiert. Alle BVB-News und -Gerüchte.

hat gegen den dritten Sieg im dritten Spiel der -Rückrunde eingefahren und ist bestens in Schuss. Am Dienstag soll im -Achtelfinale gegen der nächste Erfolg her.

Herausragend beim BVB sind aktuell zwei 19-Jährige: Erling Haaland und Jadon Sancho, der von Didi Hamann nun großes Lob bekam. Der Ex-Dortmunder Neven Subotic wurde bei seinem Gastspiel mit Union im Signal Iduna Park derweil von den Fans gefeiert, während Paco Alcacer gleich beim Debüt für Villarreal getroffen hat.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News heute am Montag.

BVB: Lucien Favre rechnet mit Medien ab

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat seine Kritik an den Medien in einem Interview mit dem Schweizer Blick erneuert. "Was mich stört: Teile der Medien dürfen heute in einer Art und Weise übertreiben, die nicht akzeptabel ist für mich", sagte Favre. "Manches von dem, was tagtäglich verbreitet wird, grenzt für mich an Lüge. Es scheint, als ob manche Medien gewissermaßen Gift verspritzen, damit sie keine Leser verlieren."

Bereits im Januar dieses Jahres äußerte der BVB-Coach im Gespräch mit dem kicker Kritik an den Medien, als er nach den schlechten Ergebnissen zum Ende der Hinrunde öffentlich angezählt wurde. Folglich lese Favre "praktisch keine Zeitungen" mehr. "Mit Ausnahme einer Publikation im Waadtland (Schweizer Kanton, Anm. d. Red.) und der L'Equipe in ."

BVB - Jadon Sancho und seine Superserie: Der Unverzichtbare in Haalands Schatten

Gerade einmal etwas mehr als zwei Monate ist der tiefste Tiefpunkt in der noch so jungen Karriere des Jadon Sancho her. Im Spitzenspiel gegen Bayern München Mitte November ging Dortmund sang- und klanglos unter, Sancho wurde nach bereits 36 Minuten von Lucien Favre ausgewechselt. Der Schweizer Trainer hatte obendrein keine große Lust, die indiskutable Leistung des 19-Jährigen zu decken, sondern quittierte sie mit einem "Er war einfach nicht gut genug".

Zweieinhalb Wochen später stand der Champions-League-Knaller beim an. Sancho erlebte den Anstoß von der Bank aus: Nachdem er verspätet zur Teambesprechung erschienen war, verpasste ihm Favre, der auf "fokussierte und bereite" Spieler setzten wollte, den nächsten Denkzettel.

Das Verhältnis zwischen Jungstar und Klub war angespannt: Hatten ihm die angeblichen Offerten der großen Klubs aus der Premier League den Kopf verdreht? Sancho schien auf dem besten Weg, den Ousmane Dembeles und Pierre-Emerick Aubameyangs nachzueifern, die in ihrer Zeit in Dortmund begeistert, mit der Art und Weise ihres Abschiedes jedoch brüskiert hatten.

HIER kommt Ihr zum kompletten Bericht über Jadon Sancho!

BVB: Ex-Dortmunder Paco Alcacer trifft bei Debüt für Villarreal

Torjäger Paco Alcacer hat in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Villarreal gleich getroffen. Der spanische Angreifer erzielte beim 3:1 (1:0) seines neuen Klubs gegen CA Osasuna in der Primera Division den Treffer zur 1:0-Führung (45.+1).

Nach einem Pass seines Mitspielers Manuel Trigueros lief Alcacer alleine auf den Torwart zu und schob überlegt ein.

VIDEO - BVB gegen Union: Gänsehaut! Dortmund-Fans feiern Neven Subotic

BVB: Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann schwärmt von Jadon Sancho

Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann hat BVB-Star Jadon Sancho in den höchsten Tönen gelobt. "Was er mit seinen 19 Jahren macht, was er mit seinem Tempo und seinem trickreichen Spiel für Situationen heraufbeschwört, das können nur ganz wenige. Es wird eine große Aufgabe für Dortmund, ihn im Sommer zu halten", schwärmte der heutige TV-Experte bei Sky.

Der 46-Jährige wüsste nicht, "welcher Spieler derzeit mehr Wert sein sollte als Jadon Sancho. Was er in seinen jungen Jahren mit einer beeindruckenden Konstanz abruft, ist schon stark."

BVB: Ex-Coach Bernd Krauss bereut Engagement bei Borussia Dortmund

Bernd Krauss, von Februar bis April 2000 für lediglich 13 Spiele Trainer von Borussia Dortmund, bereut es heute, dem BVB damals zugesagt zu haben.

"Man soll da ja nicht nachkarten", sagte Krauss im kicker-Interview, führte dann aber doch aus: "Es war schon eine sehr schwere Zeit. Das hätte ich nicht machen dürfen! Ich hätte auch Nein sagen können." Von den 13 Partien unter Krauss gewann Dortmund seinerzeit keine einzige, der BVB geriet sogar in Abstiegsgefahr. Eine Verletztenmisere im damaligen Kader sei das Hauptproblem gewesen, erklärte der 62-Jährige: "Es war schwierig mit einer Mannschaft zu trainieren, die nie komplett war."

Auf Krauss folgten seinerzeit Udo Lattek und Matthias Sammer als Trainergespann und bewahrten die Dortmunder zumindest vor dem Absturz in Liga zwei. Am Ende der Bundesliga-Saison wurden die Westfalen sogar noch Elfter.

Highlights im VIDEO: BVB - Union Berlin 5:0

BVB - Juventus-Sportdirektor über Emre Can: "Hat nicht zu unserer Spielweise gepasst"

Juventus Turins Sportdirektor Fabio Paratici hat sich zum Wechsel von Mittelfeldspieler Emre Can zu Borussia Dortmund geäußert und die Beweggründe für den Transfer aus Sicht der Bianconeri dargelegt.

"Emre Can ist ein wichtiger Spieler, er hatte letztes Jahr eine gute Saison", sagte Paratici im DAZN-Interview über den 26-Jährigen, schränkte jedoch ein: "Für die Spielweise, die wir in dieser Saison verfolgen, brachte er aber nicht die richtigen Eigenschaften mit, um richtig reinzupassen."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund