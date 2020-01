News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hakimi macht dem BVB Hoffnungen, Favre fordert bei Haaland Geduld

Hakimi äußert sich über eine mögliche BVB-Zukunft und Trainer Favre zieht nach Haaland-Debüt Bilanz. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Nachdem am Samstag zunächst mit 4:2 gegen den 15-maligen niederländischen Meister Rotterdam gewonnen hatte, musste der Bundesligist am Abend gegen Ligakontrahent FSV eine 0:2-Niederlage einstecken.

Erlebe die Highlights der BVB-Spiele auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach der Begegnung äußerte sich Trainer Lucien Favre zum Debüt von BVB-Neuzugang Erling Haaland. Er forderte, nach dem Transfer des 19-Jährigen, der im letzten Monat nur wenig trainiert hatte, zunächst ein wenig Geduld zu haben.

Bisher unklar ist zudem, wie es nach der Saison mit dem von ausgeliehenen Außenverteidiger Achraf Hakimi weitergehen wird. Zwar befasst sich der BVB wohl schon mit einem möglichen Nachfolger, doch ein Verbleib Hakimis ist nach den neuesten Aussagen des Spielers nicht ausgeschlossen.

Zudem hat Axel Witsel den in der Hinrunde häufig kritisierten Favre in Schutz genommen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Sonntag!

Favre über Haalands BVB-Debüt: "Er braucht ein wenig Zeit"

Achraf Hakimi kann sich BVB-Verbleib vorstellen: "Ich muss abwägen"

Der von Real Madrid ausgeliehene Achraf Hakimi hat Borussia Dortmund Hoffnungen gemacht, dem Bundesligisten über die laufende Saison hinaus erhalten zu bleiben. "Letztlich muss ich für mich abwägen: Welche Vorteile sprechen für Dortmund, was erwartet mich in Madrid?", erklärte der Rechtsverteidiger den Ruhr Nachrichten.

Derzeit ist geplant, dass Hakimi im Anschluss an die Saison wieder zu Real Madrid wechseln soll. Auf die Frage, für welchen der beiden Vereine sein Herz schlage, erwiderte der 21-Jährige: "Mein Herz ist geteilt zwischen Madrid und Dortmund." Er betonte: "Was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt froh bin, bei Borussia Dortmund zu sein. Ich fühle mich sehr wohl."

BVB: Erling Haaland adelt Robert Lewandowski

BVB: Erling Haaland und die Aussprache seines Namens

Niederlage beim Haaland-Debüt: BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05, 0:2 - Das Testspiel im TICKER zum Nachlesen

Beim Debüt von Top-Talent Erling Haaland hat Bundesligist Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella die erste Niederlage im neuen Jahr einstecken müssen. Das Team von Trainer Lucien Favre verlor am Samstag im Test gegen Ligakontrahent FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:1) und verpatzte damit die Generalprobe für den Ligastart am kommenden Samstag beim . Noch am Nachmittag hatte der BVB seinen zweiten Test des Jahres mit 4:2 (2:1) gegen den 15-maligen niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam gewonnen.

Hier lest Ihr das Spiel im Ticker.

BVB verstärkt wohl Bemühungen um Leipzigs Lukas Klostermann

Bereits vor Tagen war berichtet worden, dass Borussia Dortmund offenbar Lukas Klostermann von ins Visier genommen hat. Informationen der Bild-Zeitung zufolge soll Manager Michael Zorc die Bemühungen um den 23-Jährigen nun allerdings nochmals intensiviert haben.

Demnach ist der Rechtsverteidiger, der zudem auf der linken Abwehrseite sowie in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ein heißer Kandidat beim BVB und ein Wunschspieler von Trainer Lucien Favre. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass bisher unklar ist, wie es mit dem von Real Madrid ausgeliehenen Achraf Hakimi weitergehen wird, soll man in Dortmund über Klostermann nachdenken.

Leipzig möchte den deutschen Nationalspieler allerdings nicht ziehen lassen und würde gerne mit ihm verlängern. Beim Tabellenführer der steht Klostermann nur noch bis 2021 unter Vertrag, erste Gespräche sollen der Bild zufolge Anfang Februar intensiviert werden. Neben dem BVB soll auch der Interesse bekunden.

BVB-Neuzugang Erling Haaland: Hatte bei Dortmund das beste Gefühl

Axel Witsel nimmt Lucien Favre in Schutz: "Nicht der Trainer ist schuld"

Axel Witsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat den in der Hinrunde teilweise kritisierten Trainer Lucien Favre in Schutz genommen. "Es ist nicht der Trainer schuld, wir sind ein Team. Die Hinrunde war ein Auf und Ab, aber wir haben uns ja nicht verändert. Wir haben immer noch die gleiche Qualität, und der Trainer genauso", sagte Witsel im Interview mit der Funke Mediengruppe.

Die Meisterschaft hat der belgische Nationalspieler trotz sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig noch nicht abgeschrieben. "Ich will Titel gewinnen. Darum geht es im Fußball. Ob es die Meisterschaft ist oder der Pokal. Wir sind in der Bundesliga noch nah dran am ersten Platz, alles ist offen", sagte Witsel.