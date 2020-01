BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Valencia bemüht sich angeblich um Rückholaktion von Paco Alcacer

Kehrt Paco Alcacer an seine alte Wirkungsstätte zurück? Der FC Valencia arbeitet angeblich an der Rückkehr des Stürmers. Alle BVB-News und Gerüchte.

startet an diesem Wochenende in die -Rückrunde. Am Samstag trifft der BVB auf den (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

In Sachen Transfers gibt es derweil Neuigkeiten rund um Paco Alcacer: Der zeigt offenbar Interesse am Spanier und bemüht sich angeblich darum, den Stürmer an seine alte Wirkungsstätte zurückzuholen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Freitag!

BVB: FC Valencia plant offenbar Rückholaktion von Paco Alcacer

Der FC Valencia ist offenbar darum bemüht, Borussia Dortmunds Stürmer Paco Alcacer zu verpflichten. Das berichtet die spanische Sportzeitung As.

Demnach erwägt die Valencia-Klubführung derzeit, entweder Kevin Gameiro oder Ruben Sobrino abzugeben, um einen Transfer von Alcacer zu ermöglichen. Einen konkreten Kontakt zwischen Valencia und dem BVB soll es jedoch noch nicht gegeben haben.

Alcacer wurde einst in Valencia ausgebildet und gab dort sein Profidebüt. Im Sommer 2016 folgte der Wechsel zum , ehe sich der spanische Nationalspieler 2018 dem BVB anschloss.

BVB: Favre lässt Einsatz von Haaland in Augsburg offen

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat einen Einsatz des Winter-Neuzugangs Erling Haaland zum Rückrundenstart der Bundesliga offen gelassen. "Es ist möglich. Aber ich kann es noch nicht definitiv sagen", sagte Favre vor dem Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Der norwegische Torjäger hat nach seinen überstandenen Knieproblemen noch etwas Trainingsrückstand. Sportdirektor Michael Zorc glaubt aber daran, dass Haaland schon kurzfristig die erhoffte Verstärkung wird. "So einen Stürmertyp hatten wir nicht im Kader. Er tut uns gut", sagte Zorc.

BVB-Neuzugang Erling Haaland und Kapitän Marco Reus gegen FC Augsburg einsatzbereit

Borussia Dortmund hat in Person von Sportdirektor Michael Zorc grünes Licht für das Bundesliga-Debüt von Winterneuzugang Erling Haaland am Samstag gegen den FC Augsburg gegeben. Auch der in der Vorbereitung länger angeschlagene Marco Reus kann spielen.

"Beide sind einsatzbereit", bestätigte Zorc dem kicker. Haaland hatte im Trainingslager der Dortmunder in Marbella aufgrund von Knieproblemen länger individuell trainiert und konnte erst im Laufe der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ein Einsatz zum Rückrundenauftakt galt daher lange als unsicher. Gleiches galt auch für Reus, der nach einem Muskelfaserriss ebenfalls erst verspätet in die Vorbereitung starten konnte.

Für wie viele Minuten es bei beiden am Samstag reichen wird, darauf wollte sich Zorc jedoch nicht festlegen. Neben Haaland und Reus haben auch die Offensiv-Alternativen Paco Alcacer und Thorgan Hazard noch Trainingsrückstand.

BVB: Jacob Bruun Larsen offenbar von umworben

Dauerreservist Jacob Bruun Larsen könnte Borussia Dortmund offenbar noch im Winter verlassen und zu einem Bundesliga-Konkurrenten wechseln.

Der kicker bestätigte in seiner Donnerstagsausgabe, dass Eintracht Frankfurt ein Auge auf den Dänen geworfen habe.