BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Moukoko sorgt mit Instagram-Post für Spekulationen, Hertha an Dahoud interessiert?

Youssoufa Moukoko sorgt mit einem Instagram-Post für Aufruhr, während Dahoud offenbar Interesse in Berlin weckt. Alle News zu Borussia Dortmund.

Die Achterbahnfahrt in der Hinrunde ist abgehakt, ab dem 4. Januar bereitet sich im spanischen Marbella auf die Rückrunde vor.

Erlebe die Highlights der BVB-Spiele auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes bleibt der Transfermarkt auch nach der Verpflichtung von Erling Haaland und dem Abgang von Julian Weigl weiterhin Thema beim BVB. Paco Alcacer könnte für eine bestimmte Summe offenbar gehen, während Marcel Schmelzer seinen Abschied im Sommer plant.

Außerdem: Was meint BVB-Juwel Youssoufa Moukoko mit einer geheimnsivollen Botschaft bei Instagram?

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag!

BVB: Hertha hat wohl Interesse an Mahmoud Dahoud

Hertha BSC hat große Pläne und es offenbar auch auf einen Spieler von Borussia Dortmund abgesehen. Wie die Sport Bild berichtet, besteht neben Namen wie Julian Draxler oder Granit Xhaka auch Interesse an Dortmunds Mahmoud Dahoud. Dieser soll sich prinzipiell gesprächsbereit zeigen.

Der Deutsch-Syrer, der 2017 von nach Dortmund wechselte, kommt seit seiner Debütsaison (34 Pflichtspiele) nur unregelmäßig zum Einsatz. In der reichte es in der aktuellen Spielzeit nur für sechs Spiele (248 Minuten), zehnmal stand er ohne Einsatz im Kader.

BVB: Rap-Video von 16-jährigem Haaland aufgetaucht

Im Winter erst sorgte der BVB für Aufregung, als sich die Borussia die Dienste des wohl heiß begehrtesten Sturmtalents in Europa sicherte. Dortmund zog die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro bei Erling Braut Haaland. Von dem ist nun ein altes Rap-Video aufgetaucht.

Der Norweger versuchte sich in seiner Jugend nicht nur an einer Fußball-, sondern offenbar auch an einer Gesangskarriere. Der damals 16-Jährige rappte mit den Flow Kingz den Song "Kygo jo".

BVB: Youssoufa Moukoko sorgt mit Instagram-Post für Spekulationen

Mega-Talent Youssoufa Moukoko hat mit einem Instagram-Post für Spekulationen gesorgt, er könnte schon im Jahr 2020 für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen.

"Ich bin bereit für das BESTE Jahr meines Lebens!#2020", schrieb der 15-Jährige in einer Story bei Instagram und fügte mit einem "Psst-"Emoji versehen an: "#eswirdhammer".

Mutmaßungen, Moukoko könne damit auf einen ersten Profi-Einsatz im Jahr 2020 anspielen, kamen sofort auf. Rein rechtlich dürfte er frühestens an oder nach seinem 16. Geburtstag am 20. November 2020 für den BVB in der Bundesliga debütieren.

Im Training der Profis wird Moukoko wohl schon ab der Rückrunde immer wieder dabei sein.

BVB: Marcel Schmelzer plant Abschied aus Dortmund im Sommer

Der frühere Nationalspieler Marcel Schmelzer will den Bundesligisten Borussia Dortmund nach der laufenden Saison verlassen, falls er weiterhin nur eine Reservistenrolle spielen sollte.

"Wenn sich bis dahin an meiner Situation in Dortmund nichts geändert haben sollte, würde ich gerne ins Ausland wechseln, noch mal etwas Exotisches machen", sagte der 31-Jährige dem kicker.

Ex-BVB-Star Barrios: Sancho ist mein Lieblingsspieler bei Borussia Dortmund

Lucas Barrios wurde mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 Deutscher Meister. Nun hat der Paraguayer seinen Lieblingsspieler im aktuellen Kader des BVB verraten.

"Jadon Sancho. Ich habe schon immer gesagt, dass er ein sehr guter Spieler ist", sagte der 35-Jährige am Rande eines Turniers, bei dem mit Dede ein weiterer Ex-Dortmunder teilnahm, gegenüber Fans. "Er ist schnell, er macht Tore, das ist wichtig."

BVB würde Paco Alcacer wohl für 40 Millionen Euro ziehen lassen

Borussia Dortmund ist nach Angaben von kicker und Sport Bild bereit, Stürmer Paco Alcacer im Januar abzugeben. Der Spanier ist nach der Verpflichtung von Erling Haaland offenbar wechselwillig.

Allerdings müsste laut Sport Bild ein Angebot in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro einflattern, damit Alcacer gehen könnte. Zuletzt hieß es, sei am 26-Jährigen interessiert.

BVB: Julian Weigl wechselt zu

Mittelfeldspieler Julian Weigl wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmund zum portugiesischen Topklub Benfica nach Lissabon. Das vermeldete der BVB offiziell.