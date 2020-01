BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Ilkay Gündogan schwärmt von Mario Götze, Paco-Abgang rückt näher

Ilkay Gündogan blickt auf seine Anfänge beim BVB zurück und lobt Mario Götze. Paco Alcacer könnte nach Spanien gehen. Alle News zu Borussia Dortmund.

5:3, 5:1 - so lautet die Dortmunder Ausbeute aus den ersten zwei Rückrundenspielen. Gegen den war Stürmer Erling Haaland erneut der gefeierte Mann. Der Norweger steuerte nach seiner Einwechslung einen Doppelpack bei.

Der Youngster kam im Winter zum BVB - und in der laufenden Transferphase könnte auch noch Emre Can von zur Borussia stoßen. Doch wäre ein Wechsel auch sinnvoll für alle Beteiligten?

Außerdem: Ilkay Gündogan blickt auf seine Anfänge in Dortmund zurück und lobt dabei Mario Götze in den höchsten Tönen. Die Anzeichen, dass Paco Alcacer den Klub noch vor Monatsende verlässt, verdichten sich unterdessen.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Dienstag.

Ilkay Gündogan schwärmt von Mario Götze: "Das waren unglaubliche Dinge"

Ilkay Gündogan von hat sich im Rückblick begeistert von Mario Götze, seinem Ex-Mitspieler bei Borussia Dortmund gezeigt. Im "kicker meets DAZN - Der Fußball-Podcast" bezeichnete er Götze als Spieler, der ihn am meisten beeindruckt habe .

"Als ich von Nürnberg zum BVB gewechselt bin und Mario das erste Mal im Training gesehen habe, dachte ich bloß, wow, wie soll man diesem Jungen den Ball wegnehmen. Das waren unglaubliche Dinge, die er damals gemacht hat. Das war Weltklasse, und das von einem 18-Jährigen. Diese Geschichte erzähle ich heute noch meinen Freunden", sagte er.

Paco Alcacer mit Valencia angeblich schon einig

BVB-Stürmer Paco Alcacer will die Westfalen angeblich noch in diesem Monat verlassen und soll sich mit dem bereits über einen Wechsel einig sein. Das berichtet der spanische Radiosender Cadena SER .

Demnach wolle der 26-Jährige unbedingt zu seinem Ex-Klub zurückkehren, für den er bereits von 2013 bis 2016 auflief. Die Verpflichtung Alcacers hängt allerdings dem Bericht zufolge noch an Valencias Rodrigo Moreno, der mit dem in Verbindung gebracht wird .Nur wenn der Angreifer an die Katalanen abgegeben wird, hat Valencia das Geld, um Alcacer zu holen.

Drei Perspektiven zum möglichen Can-Wechsel zum BVB

Die -Rückkehr von Emre Can nimmt Formen an - doch wäre der Wechsel des Mittelfeldspielers zum BVB sinnvoll?

Wie geht es für Achraf Hakimi weiter? BVB, Real oder FCB?

Im Sommer muss Achraf Hakimi nach seiner Leihe zu Borussia Dortmund erst einmal zu zurückkehren. Doch gibt es für die Fans der Schwarz-Gelben in der kommenden Saison ein Wiedersehen oder bauen die Madrilenen auf den Rechtsverteidiger? Oder mischt sich sogar der erfolgreich in die Gespräche ein?

BVB: Sportdirektor Michael Zorc schließt Akanji-Abschied im Winter aus

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat einen Abschied von Innenverteidiger Manuel Akanji ausgeschlossen. "Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, Manuel Akanji abzugeben", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit der WAZ.

Zuletzt wurde über einen Winter-Transfer des Schweizers spekuliert . Unter anderem zeigte angeblich Ligue-1-Klub Interesse an einer Verpflichtung.

BVB: Juventus wohl offen für eine Leihe von Emre Can

Borussia Dortmund steht laut der Bild und dem kicker weiter in Verhandlungen mit Juventus bezüglich einer Verpflichtung von Emre Can. Während die Bild von einer nahenden Einigung berichtet, sind sich die Parteien dem kicker zufolge bei den finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht einig.

Einem Bericht des Fachmagazins zufolge machte Juventus nun einen Schritt auf den BVB zu. Die Bianconeri sind gewillt, den deutschen Nationalspieler bis zum Saisonende an den Bundesligisten auszuleihen. In dem Leihgeschäft soll aber zudem eine verpflichtende Kaufoption integriert werden.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund