BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Sarri erklärt Emre Cans Probleme, Kehl will mit frustriertem Marco Reus sprechen

Nach dem Erfolg gegen Union dominieren Erling Haalans, Emre Can und Marco Reus die Schlagzeilen. Alle BVB-News und -Gerüchte.

ist nach der Winterpause weiter in bestechender Form. Gegen (5:0) feierte der BVB seinen dritten Sieg im dritten Spiel und erzielte dabei auch zum dritten Mal fünf Tore.

Erling Haaland und Jadon Sancho stellten dabei neue Rekorde auf. Kein Wunder, dass Trainer Lucien Favre zufrieden war.

Neuzugang Emre Can war gegen die Eisernen noch nicht mit von der Partie. Während sein Ex-Trainer Maurizio Sarri die Gründe des Juve-Abschieds erläuterte, kündigte Sebastian Kehl Cans Debüt für den Dienstag an.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Sonntag.

Maurizio Sarri erklärt, warum BVB-Neuzugang Emre Can bei Juventus gehen musste

BVB-Shootingstar Erling Haaland schwärmt vom Signal Iduna Park

Borussia Dortmunds Winter-Neuzugang Erling Haaland hat in seinen ersten drei Spielen mit sieben Treffern einen Bundesligarekord aufgestellt. Bei seinem Startelfdebüt beim 5:0-Kantersieg gegen Union Berlin traf der 19-Jährige vor der Gelben Wand erneut doppelt und kam anschließend ins Schwärmen.

"Es war einfach nur fantastisch. Es ist generell fantastisch Tore zu machen, aber hier es ist ein Gefühl, das ich vorher noch nie hatte", sagte Haaland über die besondere Atmosphäre im Signal Iduna Park.

Wie schon in den ersten beiden Partien, bei denen er jeweils nach Einwechslung mehrfach traf, erwischte Haaland auch gegen ein überfordertes Union Berlin einen Sahnetag. Der Norweger erzielte das 2:0 dank eines starken Laufwegs aus kürzester Distanz, erhöhte kurz vor Schluss auf 5:0 per Direktabnahme und sammelte somit seine Tore sechs und sieben für den BVB. Für den Bundesligarekord brauchte er zudem nur sieben Torschüsse - eine Quote von 100 Prozent.

BVB: Neuzugang Emre Can vor Debüt im gegen

Nationalspieler Emre Can könnte schon am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) im DFB-Pokal bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben.

"Der Trainer trifft die Entscheidung. Ich gehe aber davon aus, dass er am Montag mit auf dem Weg nach Bremen ist", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 5:0 (2:0) gegen Union Berlin.

BVB - Sebastian Kehl über Auswechslungsfrust bei Reus und Hakimi: "Werde mit Marco nochmal sprechen"

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat sich im Anschluss an die Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (5:0) zu BVB-Kapitän Marco Reus und Verteidiger Achraf Hakimi geäußert, die ihren Unmut über ihre Auswechslungen zum Ausdruck gebracht hatten.

"Die Jungs wollen natürlich so viel wie möglich spielen. Jeder kämpft um seinen Platz", sagte Kehl im Interview mit Sky und schob nach: "Der Konkurrenzkampf bei uns ist hoch, wir haben eine starke Bank. Man muss es dann auch akzeptieren. Ich werde mit Marco nochmal sprechen, was es in dem Moment war."

Während Hakimi nach seiner Auswechslung in der 64. Minute eine Wasserflasche umgetreten hatte, warf Reus sein Tape auf den Rasen und lief entnervt zur Bank, als er in der 71. Minute durch Thorgan Hazard ersetzt wurde.

BVB-Angreifer Jadon Sancho stellt gegen Union Berlin Rekord auf

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat während der Partie gegen Union Berlin ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben.

Der 19-jährige Angreifer traf gegen Union zur Führung (13.) und ist damit der erste Profi unter 20 Jahren, der in der 25 Treffer erzielt hat. 24 Tore hatten als Teenager auch der Leverkusener Kai Havertz und Horst Köppel auf dem Konto.

BVB: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist angeblich ein Fan von Achraf Hakimi

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Achraf Hakimi erhalten neue Nahrung. Wie die tz berichtet, sei Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom BVB-Kicker begeistert. Laut Rummenigge würde Hakimi "mit seinem offensiven Spielstil und seiner mutigen Spieleröffnung" den FCB verstärken.

Der marokkanische Nationalspieler ist bis zum Ende der Saison noch von Spaniens Rekordmeister an die Borussia ausgeliehen. Wie es danach für Hakimi weitergeht, ist noch offen.

BVB pokert wohl um Hotman El Kababri: So läuft der Deal

Am Deadline Day des Winter-Transferfensters ist nach der Verpflichtung von Emre Can ein wenig untergegangen, dass sich der BVB offenbar in bedient hat. Nach Informationen der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws und der Ruhr Nachrichten haben sich die Dortmunder die Transferrechte an Hotman El Kababri gesichert.

Das bedeutet, dass der BVB den 20-jährigen Rechtsverteidiger in den kommenden 18 Monaten ablösefrei zu sich holen kann. El Kababri wechselte am Freitag von zum SV Zulte-Waregem und unterzeichnete dort einen Vertrag bis 2021 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Die Ruhr Nachrichten schreiben, es sei künftig möglich, dass El Kababri bei der U23 des BVB in der Regionalliga West Spielminuten sammeln soll, falls es in Waregem für ihn nicht genügend werden sollten. Genauso sei Zukunft bei den Dortmunder Profis denkbar - der BVB jedenfalls hält das Heft des Handelns in der Hand.

