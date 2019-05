BVB-News und Gerüchte: Pulisic freut sich auf Kante, Schulz vor Wechsel nach Dortmund

Pulisic verlässt Dortmund und freut sich auf einen neuen Teamkollegen. Aus Hoffenheim soll ein Nationalspieler kommen. Alle BVB-News.

hat den Kampf um die Meisterschaft in der bis zum 34. Spieltag offen gehalten. Der BVB besiegte am Samstag mit 3:2 und parallel kam Tabellenführer bei nur zu einem 0:0.

Ein Wechsel von Julian Brandt zum BVB ist nicht unwahrscheinlich und auch Timo Werner wird von seinem Boss bei RB Leipzig wieder beim BVB ins Spiel gebracht. Der Transfer von Hoffenheims Nico Schulz zu den Dortmundern soll kurz vor dem Abschluss stehen. Als Abgang steht unterdessen schon seit Monaten Christian Pulisic bei den Dortmundern fest - und der US-Amerikaner freut sich bei seinem neuen Arbeitgeber Chelsea vor allem auf einen neuen Teamkollegen.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Hier gibt's alle BVB-News der vergangenen Woche im Überblick:

Christian Pulisic freut sich auf Chelseas N'Golo Kante

Christian Pulisic von Borussia Dortmund wird ab der kommenden Saison in der Premier League für den spielen. Und auf einen Spieler der Blues freut sich der US-Nationalspieler dabei besonders.

"Es gibt so viele tolle Spieler hier. Ich bin sehr gespannt darauf, mit N'Golo Kante zu spielen. Es wird aufregend sein, ihn zu treffen", erklärte Pulisic auf der Klubwebseite der Londoner . "Ich liebe ihn als Spieler", fügte er hinzu.

Schulz-Transfer zum BVB angeblich perfekt

Nico Schulz wechselt im Sommer wohl von 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Die Bild vermeldet den Transfer bereits als perfekt, wobei der linke Außenbahnspieler mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet werden soll.

Als Ablösesumme soll der BVB die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro bezahlen, verkündet werden soll der Transfer der Meldung zufolge nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga am kommenden Samstag.

RB-Boss über Timo Werner: "Vielleicht will er zu Lucien Favre"

Seit Monaten gilt Timo Werner von RB Leipzig als potenzieller Neuzugang beim FC Bayern München. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geht nicht davon aus, dass der Nationalspieler auch weiterhin für die Roten Bullen auflaufen wird, bringt neben dem FCB aber weitere Kandidaten für ein Werner-Engagement ins Spiel.

"Vielleicht will er auch gar nicht nach München", sagte Mintzlaff bei Sky . Er ergänzte: "Vielleicht will er zu Tuchel nach Paris wechseln oder keine Ahnung wohin. Vielleicht zu Jürgen Klopp oder zu Lucien Favre."

Julian Brandt: BVB und Favorit, Bayern und wohl raus

Im Rennen um eine Verpflichtung von Nationalspieler Julian Brandt bleiben wohl nur noch zwei mögliche Vereine übrig. ESPN zufolge dürfen sich aktuell Borussia Dortmundund der FC Liverpool Hoffnung auf den Mittelfeldstar von machen. Zuvor war unter anderem auch der FC Bayern im Gespräch.

Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro könnte der 23-Jährige die Werkself trotz Vertrag bis 2021 verlassen. Vereinsmitarbeiter des Klubs aus dem Rheinland sollen wohl davon ausgehen, dass der BVB und Liverpool für einen Wechsel die besten Karten haben. Demnach sind die Chancen der anderen interessierten Klubs eher klein. Neben Rekordmeister Bayern waren auch der italienische Meister sowie die spanischen Top-Klubs Real und im Gespräch.

BVB dementiert Beteiligung an Plakaten gegen Nazis

Illegal aufgehängte Plakate mit teils drastischen Bekenntnissen gegen Nazis haben bei Borussia Dortmund für Verwunderung gesorgt. Die Botschaften trugen die Logos des Bundesligisten und der Aussteiger-Organisation Exit. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dementierte am Samstag aber eine Beteiligung des BVB: "Ich habe gehört, dass es diese Fake-Plakate gibt. Wir haben nichts damit zu tun. Ob wir uns dagegen wehren können, weiß ich nicht", sagte Watzke.

Unbekannte hatten an mehreren Stellen in der Stadt die Plakate in Werbevitrinen aufgehängt. Auf den Plakaten waren angebliche Zitate von aktuellen und ehemaligen BVB-Spielern und Trainer Lucien Favre zu lesen. Marco Reus wird mit dem Satz "Lieber Schalkesieg als Nazikiez" zitiert, der Satz "Dauerkarten für Naziaussteiger" wurde mit Favre in Verbindung gebracht.

Sehr schöne Plakate in der Dortmunder Innenstadt. Wer auch immer die gemacht hat. #nonazis #nonazisdo pic.twitter.com/KyhfEjCzJv — Alexey (@alexey83_bvb) 11. Mai 2019

"Borussia Dortmund steht für den Kampf gegen Rassismus und distanziert sich klar von jeglicher Form von Diskriminierung. Der BVB ist aber nicht Urheber der sich zurzeit im Umlauf befindlichen Plakate", teilte der BVB per Twitter mit. Auch Exit distanzierte sich von der Aktion. Die Dortmunder Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

BVB sorgt für Novum in der Bundesliga

Der BVB hat durch seinen 3:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf für ein Novum in der Bundesliga gesorgt. Borussia Dortmund ist die erste Mannschaft, die bei allen Heimspielen einer Saison mindestens zwei Tore erzielte.

Zudem ist der BVB mit 44 Punkten das beste Heimteam dieser Spielzeit. Nur unter Thomas Tuchel holte die Borussia 2015/16 noch mehr Punkte vor heimischer Kulisse (45).