BVB-News und Gerüchte: Julian Brandt will nach Dortmund, Barcas Malcom im Gespräch

Gleich drei Spieler stehen offenbar auf dem Sprung nach Dortmund und auch Malcom soll ein Kandidat sein. Alle News zum BVB.

erfüllte beim 2:0 gegen zwar am 34. Spieltag seine Hausaufgaben, musste sich aber dennoch im Kampf um die Meisterschaft in der dem beugen.

Beim Sieg in Gladbach sorgte vor allem der Treffern zum 1:0 durch Jadon Sancho für große Diskussionen. Allerdings war das Tor wohl regulär.

Die Personalplanungen laufen nach dem Ende der Spielzeit auf Hochtouren und mit Thorgan Hazard (BMG), Mateu Morey vom und Bayer Leverkusens Julian Brandt sollen drei Neuzugänge in den Startlöchern stehen.

Aus gibt es zudem das Gerüchte, dass Barca-Reservist Malcom ein Thema bei den Gelb-Schwarzen ist.

Borussia Dortmund am Montag nach dem Saisonende: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Holt der BVB Malcom vom FC Barcelona?

Gemäß eines Berichts der spanischen As zeigt Borussia Dortmund Interesse an Angreifer Malcom vom -Meister FC Barcelona. Der 22 Jahre alte Brasilianer, der im vergangenen Sommer von nach Katalonien gewechselt war, konnte sich dort bisher nicht durchsetzen. Barca ist daher durchaus gesprächsbereit und hofft, so heißt es, einen Großteil der 40-Millionen-Ablöse wieder einzunehmen.

Bevor nun der BVB als Interessent ins Spiel gebracht wurde, sollen vor allem englische und italienische Klubs ihre Fühler nach Malcom ausgestreckt haben. Die Mailänder Klubs Inter und AC wurde dabei häufig genannt.

Malcom ist auf den offensiven Außenbahnen zuhause. Dort sucht der BVB nach dem Abgang von Christian Pulisic nach Verstärkungen.

Jadon Sancho will beim BVB bleiben

Borussia Dortmund kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Jadon Sancho setzen. Wie der Daily Express berichtet hat der 19-Jährige durchblicken lassen, BVB-Trainer Lucien Favre erhalten bleiben zu wollen.

Der Offensivakteur war in den letzten Wochen insbesondere mit einem Transfer zum englischen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

BVB: Bayers Julian Brandt offenbar vor Wechsel zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund darf sich offenbar über die Verpflichtung von Julian Brandt freuen. Wie die Bild berichtet, hat sich der Offensivspieler von für einen Wechsel zum BVB entschieden. Anfragen von Juventus, PSG, Tottenham und Atletico soll Brandt abgelehnt haben.

Kürzlich soll es ein Treffen zwischen Brandts Vater Jürgen und BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegeben haben. Der Spieler strebt wohl einen Wechsel an, obwohl Leverkusen sich die Qualifikation zur sicherte.

Im Rennen um den Einzug ins Finale der Deutschen U19-Meisterschaft kommt es zum Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Anstoß der Partie ist am Montag um 18.45 Uhr im Stadion Rote Erde.

Umstrittenes BVB-Führungstor in Gladbach: Animation gibt Gräfe Recht

Der Treffer zum 1:0 für Borussia Dortmund in Gladbach wurde am Wochenende heftig diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob das Leder kurz vor der Flanke von Marco Reus auf Torschütze Jadon Sancho hinter der Torauslinie war.

Die Fohlen echauffierten sich über die Szene, die Schiedsrichter Manuel Gräfe sich in der Review Area nochmals anschaute und Vize Rainer Bonhof forderte gar, dass Gräfe künftig kein BMG-Spiel mehr pfeifen solle.

Allerdings lag der Unparteiische in besagter Szene wohl richtig. Eine Animation des Streamingdienstes DAZN mit Hilfe des Piero-Analyse-Tools zeigt, dass die Kugel tatsächlich nicht vollständig hinter der Linie war, ehe Reus ins Zentrum flankte.

BVB: Abwehrtalent Mateu Morey kommt wohl vom FC Barcelona

Borussia Dortmund hat spanischen Medienberichten zufolge Mateu Morey vom FC Barcelona unter Vertrag genommen. Wie der Radiosender Cadena SER berichtet, soll der Transfer des Rechtsverteidigers bereits in trockenen Tüchern sein.

Mit dem 19-Jährigen wechselt somit nach Sergio Gomez ein weiteres Talent aus dem Nachwuchs der Katalanen nach Dortmund. Eine Ablöse muss der BVB aufgrund von Moreys auslaufendem Vertrag nicht zahlen, der Wechsel soll im Juni offiziell verkündet werden.

Hazard über möglichen BVB-Wechsel: "Witsel wird mir helfen"

Gladbachs Thorgan Hazard hat über seinen möglicherweise bevorstehenden Transfer zu Borussia Dortmund gesprochen und dabei erklärt, in seinem neuen Umfeld auf die Unterstützung von BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel bauen zu wollen. "Er wird in der nächsten Saison da sein und mir helfen", betonte der 26-Jährige im Interview mit Eleven Sports.

Witsel betonte derweil, in regelmäßigem Kontakt zu seinem belgischen Landsmann zu stehen und ihn von einem Wechsel nach Dortmund überzeugt zu haben. Er sieht in Hazard einen idealen Neuzugang für den BVB: "Er ist jemand, der den Ball haben will, der gerne kombiniert – und das liegt wirklich in unserer DNA", sagte der 30-Jährige.

