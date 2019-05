BVB-News und Gerüchte: Wilfried Zaha will wechseln, satte Meisterprämie für die Dortmund-Stars

Wird Palace-Angreifer Wilfried Zaha erneut ein Thema in Dortmund? Außerdem gäbe es für die Borussen eine satte Meisterprämie. Alle News zum BVB.

Spieltag 34 der steht an und hat immer noch Chancen auf den Titel. Voraussetzung dafür ist ein Sieg bei , außerdem wird ein Ausrutscher von des im Heimspiel gegen benötigt.

Sollte es der Mannschaft um Kapitän Marco Reus noch gelingen, die Schale nach Dortmund zu holen, schüttet der BVB eine satte Prämie für Mannschaft und Trainer aus.

Positives gab es im Werben um Thorgan Hazard aus Mönchengladbach zu vernehmen. Die Verhandlungen um einen Transfer des Angreifers laufen gemäß Fohlen-Sportchef Max Eberl in Richtung Vollzug. Ein anderer BVB-Kandidat aus der Premier League bittet hingegen um seine Freigabe.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Angeblicher BVB-Kandidat Wilfried Zaha will verlassen

Angreifer Wilfried Zaha hat den Verantwortlichen des englischen Erstligisten Crystal Palace mitgeteilt, dass er den Klub im Sommer gerne verlassen würde, um in der zu spielen. Das berichtet Sky Sports News.

Zaha, der in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit zehnmal netzte, deutete das bereits im April gegenüber der Daily Mail an. "Ich muss die Champions League erleben. Ich brauche nur eine Gelegenheit dazu, den Rest mache ich selbst."

Im vergangenen Januar soll sich der BVB nach Zaha, der in Dortmund Christian Pulisic ersetzen könnte, erkundigt haben, die Ablöseforderung könnte einen Transfer aber auch im Sommer schwierig gestalten. Dem Telegraph zufolge verlangen die Eagles aktuell wohl über 100 Millionen Euro.

BVB würde wohl sechs Millionen Euro Prämie für den Titel ausschütten

Borussia Dortmund spart im Kampf um den Titel offenbar nicht mit finanziellen Anreizen. Sollte der BVB seinem Rivalen Bayern München am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga doch noch die Meisterschale wegschnappen, würde der Klub nach Bild-Informationen insgesamt sechs Millionen Euro an Prämien ausschütten.

Allein Trainer Lucien Favre (61) bekäme eine Million Euro extra überwiesen, für die Mannschaft soll Kapitän Marco Reus (29) vor Saisonbeginn eine Zahlung von fünf Millionen Euro ausgehandelt haben. Das Geld würde anteilig nach Einsätzen und Spielzeiten unter den Profis aufgeteilt.

Max Eberl rechnet mit Hazard-Transfer zum BVB

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass sich Gladbach mit dem kommenden Gegner Borussia Dortmund in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Transfer von Thorgan Hazard, der seinen Abschied von den Fohlen bereits verkündet hat, befinde.

Eberl ließ dabei durchblicken, dass ein Wechsel des Belgiers zum BVB zustande kommen wird: "Es würde mich sehr überraschen, wenn es zwischen Dortmund und uns keine Einigung geben würde."

Zorc hofft im Fernduell mit dem FC Bayern auf "Dynamiken"

🗯 #Zorc: "Es geht auch um Dynamiken, die entstehen! Wenn wir früh in Führung gehen würden, würde es direkt etwas auslösen. Wir wissen aber, dass Bayern in der Pole Position ist."#BMGBVB pic.twitter.com/J7w4olv53C — Borussia Dortmund (@BVB) 16. Mai 2019

Unter dem Druck des Gewinnen-Müssens hat Borussia Dortmund seine Leichtigkeit der Hinrunde mit einer defensiven Instabilität ersetzt, die in den letzten Wochen mehr als einen Trend darstellt. Wie lässt sich diese Anfälligkeit in der BVB-Defensive begründen?

BVB bangt vor Saisonfinale um Keeper Roman Bürki - Favre glaubt an Einsatz

Roman Bürki verließ am Donnerstag beim Training vorzeitig den Platz, doch Trainer Lucien Favre glaubt an einen Einsatz des Torhüters von Borussia Dortmund beim Saisonfinale in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

"Wir werden es Freitag sehen, aber es sollte okay sein", sagte Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag.