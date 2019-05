BVB-News und Gerüchte: Favre-Verlängerung wohl vor Abschluss, Zorc über stockende Götze-Verhandlungen

Die Vertragsverlängerung von Favre in Dortmund rückt immer näher. Mario Götzes frische Unterschrift hat wohl keine Priorität. Alle News zum BVB.

stellt nach der Vizemeisterschaft die Weichen für eine noch erfolgreichere nächste Saison, in der der BVB den weiter angreifen will. Dafür soll nach drei Neuzugängen auch Trainer Lucien Favre bleiben, mit dem die Vertragsverlängerung immer näher rückt.

Personell sind also mit Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz bereits drei Spieler verpflichtet worden. Zudem sollen laut Michael Zorc auch Julian Weigl und Marcel Schmelzer bleiben.

Gleichzeitig verriet der Sportdirektor, dass die Verhandlungen mit Mario Götze derzeit stocken. Der Ex-Weltmeister soll unter anderem beim auf der Liste stehen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Mario Götze: Die Verhandlungen stocken

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat bestätigt, dass die Verhandlungen mit Ex-Weltmeister Mario Götze hinsichtlich einer Vertragsverlängerung stocken.

Im Gespräch mit dem kicker deutete Zorc an, dass man zwar noch Gespräche mit Götze führe, die Verhandlungen aber keine Priorität genießen würden.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2020. Angeblich soll es sich bei den Gesprächen um eine Reduzierung des Gehalts drehen, die für einen Verbleib des WM-Helden von 2014 essenziell sein soll.

Bericht: Verlängerung von Lucien Favre in Dortmund nur noch Formsache

Borussia Dortmund wird den Vertrag von Lucien Favre um ein weiteres Jahr verlängern, sodass der Schweizer bis 2021 an den Klub gebunden wird.

Nach Kicker -Informationen soll der neue Kontrakt in absehbarer Zeit unterschrieben werden. Sportdirektor Michael Zorc deutete an, dass es in den Verhandlungen gut ausschaue: "Wir sind in guten Gesprächen."

Favre war vor der Saison aus Nizza nach Dortmund gekommen und hatte die Schwarz-Gelben in seinem ersten Jahr zur Vizemeisterschaft geführt.

BVB: Marco Reus feiert seinen 30. Geburtstag

BVB-Sportdirektor Zorc: Schmelzer und Weigl sollen bleiben

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat klargestellt, sowohl Linksverteidiger Marcel Schmelzer als auch Defensiv-Allrounder Julian Weigl beim BVB halten zu wollen.

"Ich halte große Stücke auf Marcel, in jeglicher Hinsicht", sagte Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe über Schmelzer, der unter Favre in der vergangenen Saison kaum eine Rolle spielte. "Er hat sich, obwohl er nicht gespielt hat, immer tadellos verhalten. Nicht nur neben dem Platz, er hat auch konsequent erstklassige Trainingsleistungen gezeigt. Er ist ein wichtiger Faktor für uns, auch in der Kabine. Er verkörpert ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund."

Über Weigl, an dem PSG Interesse zeigt, sagte Zorc: "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern."

Ex-BVB-Verteidiger Subotic bei Düsseldorf im Gespräch

Auf der Suche nach Neuzugängen für die nächste Saison denkt wohl auch über Neven Subotic von der AS Saint-Etienne nach. Nach Informationen der Rheinischen Post soll der 30-Jährige in den Planungen des Bundesligisten eine Rolle spielen.

"Neven ist ein international erfahrener Spieler, aber er ist nur einer von vielen Namen, mit denen wir in Verbindung gebracht worden sind", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf Anfrage der Redaktion.

BVB: Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zu Jerome Boateng

Der ehemalige Bundesliga-Star Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zu einer Verpflichtung von Abwehrspieler Jerome Boateng vom FC Bayern München. Der Ex-Nationalspieler steht beim deutschen Rekordmeister vor dem Aus, nachdem ihm Uli Hoeneß zuletzt einen Abschied nahegelegt hatte.

"Bei Borussia Dortmund haben ein, zwei erfahrene Spieler für einen Titel gefehlt – gerade in der Innenverteidigung. Der BVB sollte sich deshalb wirklich Gedanken machen über die Personalie Jerome Boateng", schrieb Effenberg in seiner Kolumne auf t-online.de.