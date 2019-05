BVB-News und Gerüchte: Kagawa und Kaastrup kommen, englische Youngster werden beobachtet

Der BVB konnte am Montag zwei weitere Neuzugänge vermelden, derweil stehen bei der Borussia drei weitere Stürmer auf dem Zettel. Alle News zum BVB.

Hinter Vizemeister liegt eine ereignisreiche Woche auf dem Transfermarkt: Nico Schulz ( ), Thorgan Hazard ( ) und Julian Brandt ( ) wurden zur neuen Saison verpflichtet. Nun kommen Gerüchte zu Verpflichtungen von zwei englischen Youngstern auf.

Dabei handelt es sich um einen 18- und einen 16-Jährigen, die den BVB verstärken könnten. Ein weiterer Zugang steht bereits fest: Der an ausgeliehene Shinji Kagawa kommt zurück zum BVB, seine Zukunft dort ist aber ungewiss.

Das dürften aber nicht der letzte Schachzug der Dortmunder gewesen sein: Mario Mandzukic von wird immer wieder beim BVB gehandelt. Nun hat sich Klub-Boss Hans-Joachim Watzke zu den Spekulationen geäußert. Der Däne Magnus Kaastrup verstärkt die Schwarz-Gelben ab Sommer ebenfalls.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die News der vergangenen Tage:

BVB-Wunschspieler Jamie Soule: Wirbel um Instagram-Foto

West-Bromwich-Talent Jamie Soule wird wohl nicht zum BVB wechseln, berichtet die Birmingham Mail. Seit Wochen befassen sich Scouts von Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung des Engländers. Zwischenzeitlich hatte es aufgrund eines Instagram-Posts stark nach einem Wechsel ausgesehen.

Den Beitrag von Soule, mit dem er die abgelaufene Saison abhakte, kommentierte sein Mitspieler Rayhaan Tulloch mit "Borussia". Auch die englische Sun hatte verkündet, dass der BVB kurz vor der Verpflichtung des Stürmers stünde. Die Birmingham Mail schrieb nun, dass die Verantwortlichen Borussia Dortmunds gar nicht erst auf Soule zugegangen seien.

Geplatzte Vertragsverlängerung: BVB will City-Talent Noah Ohio

Apropos Top-Talente aus : Der BVB befasst sich angeblich mit dem 16-jährigen Stürmer Noah Ohio. Der Engländer mit niederländischem Pass spielt zurzeit für , dort schlug er eine Vertragsverlängerung allerdings aus.

Ein Angebot für drei weitere Jahre bei den Citizens wollte der Angreifer nicht akzeptieren. Sky Sports News berichtet, dass nun mehrere Top-Klubs an dem 16-Jährigen interessiert sind, neben dem BVB gehören auch und der FC Bayern dazu.

Dabei scheinen die Sachsen im Rennen um Ohio die Nase vorn zu haben. Neben den drei deutschen Top-Teams bemühen sich auch niederländische Meister Amsterdam und der französische Champions-League-Teilnehmer um die Dienste des U16-Nationalspielers.

BVB verpflichtet dänisches Talent Magnus Kaastrup

Borussia Dortmund hat den dänischen U19-Nationalspieler Magnus Kaastrup vom Aarhus GF verpflichtet. Das bestätigte der BVB am Montag. Der BVB leiht den Offensivspieler zunächst für ein Jahr aus.

Anschließend hat der Vizemeister die Möglichkeit, Kaastrup mithilfe einer Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro fest zu verpflichten.

Emotionaler Beitrag: Shinji Kagawa verlässt Besiktas und kehrt zum BVB zurück

Shinji Kagawa hat sich in einem offenen Brief von Besiktas Istanbul verabschiedet und seine Rückkehr zum BVB angekündigt. "Liebe Besiktas-Fans, ich danke euch für die Unterstützung", schrieb der Japaner auf Instagram, "es ist schade, dass wir den Titel verpasst haben und dass ich dem Team nicht so viel helfen konnte, wie ich wollte."

Lucien Favre plant laut den Ruhrnachrichten auch in der neuen Saison nicht mit Kagawa, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft. Der 30-Jährige, der mit dem BVB zweimal Meister und Pokalsieger wurde, muss sich demnach erneut nach einer neuen Herausforderung umsehen. und der gelten als Interessenten.

Borussia Dortmund verdient Millionen dank Bayern-Sieg

Borussia Dortmund wird am Samstag 3. August den deutschen Supercup gegen den austragen.

Dank des Pokalsieges der Roten darf der BVB als Vizemeister am Supercup teilnehmen. Dieser wird im Signal Iduna Park stattfinden und bringt dem BVB somit zusätzliche Einnahmen. Der erste -Spieltag findet zwei Wochen danach vom 16. bis zum 18. August statt.

Borussia Dortmund: Bayern-Boss Rummenigge kontert Watzke-Aussagen mit Spitze gegen BVB

BVB-Boss Watzke will Meister werden und bezeichnete den FC Bayern dabei als "Mount Everest", den es zu besteigen gelte. Die Replik aus München folgte.

Bundestrainer Löw stellt Borussia Dortmunds Mario Götze Comeback im DFB-Team in Aussicht

Bundestrainer Joachim Löw hat Mario Götze nicht für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele nominiert. Allerdings gab er am Rande des -Finales in Berlin zu, dass er mit weiteren Auftritten des Dortmunders im Nationaltrikot rechnet.

"In den vergangenen Monaten hat man gemerkt, dass er sehr dynamisch und sehr austrainiert wirkt. Wenn er so weitermacht, wird er zurückkommen", zeigte sich Löw in der ARD optimistisch.

Watzke über Mandzukic-Transfer: "Im Fußball ist nie etwas ausgeschlossen"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich im Interview mit der Bild zu dem immer wieder aufkommenden Gerücht über einen Wechsel von Mario Mandzukic von Juventus Turin zum BVB geäußert. "Wir müssen nicht über Mandzukic diskutieren, er ist aktuell ein Spieler von Juventus Turin", sagte er.

Allerdings schob er auch nach: "Im Fußball ist nie etwas ausgeschlossen." Mandzukic war bereits im vergangenen Sommer als Zugang bei den Dortmunder heiß gehandelt worden - und er soll auch aktuell wieder ein Thema bei den Schwarz-Gelben sein.

BVB darf weiterhin auf Dembele-Bonus hoffen

Über Vertragsdetails spricht BVB-Boss Hans-Joachim Watzke normalerweise selten. Im Fall von Ousmane Dembele machte der BVB-Boss allerdings nun eine Ausnahme: Er verriet der Bild, dass die Schwarz-Gelben auch in der kommenden Saison noch einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Euro kassieren würden, falls Dembeles neuer Klub die gewinnt.

In der aktuellen Saison scheiterte Barca nach einem 3:0-Hinspielerfolg im Halbfinale noch am von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp.

Moukoko mit dem Viererpack: U17 von Borussia Dortmund macht Meisterschaft perfekt

Dank Supertalent Youssoufa Moukoko hat die U17 von Borussia Dortmund vorzeitig den Titel in der Bundesliga West gewonnen. Am vorletzten Spieltag gewannen die B-Junioren des BVB deutlich mit 6:1 gegen Arminia Bielefeld - Moukoko schoss gleich vier Tore.

Es waren die Treffer 40 bis 43 für den 14 Jahre alten Moukoko in dieser Spielzeit. Damit baute er seine eigene Bestmarke weiter aus: Im letzten Jahr hatte der in Kamerun geborene Mittelstürmer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in 26 Spielen 37 Tore erzielt.