BVB-News und Gerüchte: Kagawa und Kaastrup kommen, englische Youngster werden beobachtet

Der BVB konnte am Montag zwei weitere Neuzugänge vermelden, derweil stehen bei der Borussia drei weitere Stürmer auf dem Zettel. Alle News zum BVB.

Hinter Vizemeister liegt eine ereignisreiche Woche auf dem Transfermarkt: Nico Schulz ( ), Thorgan Hazard ( ) und Julian Brandt ( ) wurden zur neuen Saison verpflichtet. Nun kommen Gerüchte zu Verpflichtungen von zwei englischen Youngstern auf.

Dabei handelt es sich um einen 18- und einen 16-Jährigen, die den BVB verstärken könnten. Ebenfalls im Gespräch: Marcus Thuram, Sohn des ehemaligen Weltklasseverteidigers Lilian Thuram.

Bereits fix: Der Däne Magnus Kaastrup verstärkt die Schwarz-Gelben ab Sommer, ist aber zunächst für die U23 eingeplant.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die News der vergangenen Tage:

Holt der BVB Marcus Thuram von ?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund denkt offenbar über eine Verpflichtung des jungen Angreifers Marcus Thuram von EA Guingamp aus der Ligue 1 nach. Dies berichtet Bertrand Latour vom französischen Sportradiosender RTL-L'Equipe.

Demnach habe es bereits ein erstes Treffen zwischen den Verantwortlichen des BVB und dem 21-jährigen Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram gegeben. Der berühmte Vater soll sich einen Wechsel nach Dortmund wünschen.

BVB-Wunschspieler Jamie Soule: Wirbel um Instagram-Foto

West-Bromwich-Talent Jamie Soule wird wohl nicht zum BVB wechseln, berichtet die Birmingham Mail. Seit Wochen befassen sich Scouts von Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung des Engländers. Zwischenzeitlich hatte es aufgrund eines Instagram-Posts stark nach einem Wechsel ausgesehen.

Den Beitrag von Soule, mit dem er die abgelaufene Saison abhakte, kommentierte sein Mitspieler Rayhaan Tulloch mit "Borussia". Auch die englische Sun hatte verkündet, dass der BVB kurz vor der Verpflichtung des Stürmers stünde. Die Birmingham Mail schrieb nun, dass die Verantwortlichen Borussia Dortmunds gar nicht erst auf Soule zugegangen seien.

Geplatzte Vertragsverlängerung: BVB will City-Talent Noah Ohio

Apropos Top-Talente aus : Der BVB befasst sich angeblich mit dem 16-jährigen Stürmer Noah Ohio. Der Engländer mit niederländischem Pass spielt zurzeit für , dort schlug er eine Vertragsverlängerung allerdings aus.

Ein Angebot für drei weitere Jahre bei den Citizens wollte der Angreifer nicht akzeptieren. Sky Sports News berichtet, dass nun mehrere Top-Klubs an dem 16-Jährigen interessiert sind, neben dem BVB gehören auch und der FC Bayern dazu.

Dabei scheinen die Sachsen im Rennen um Ohio die Nase vorn zu haben. Neben den drei deutschen Top-Teams bemühen sich auch niederländische Meister Amsterdam und der französische Champions-League-Teilnehmer um die Dienste des U16-Nationalspielers.

zieht Kaufoption bei BVB-Kandidat Marc Cucurella

Der spanische Erstligist SD Eibar hat seine Kaufoption auf den vom FC Barcelona ausgeliehenen Marc Cucurella gezogen. Für zwei Millionen Euro bindet der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Saison in LaLiga Cucurella fix. Es steht aber zu erwarten, dass dies nur der erste Zug in einem längeren Transferpoker ist – der den 20-Jährigen am Ende auch in die Bundesliga bringen könnte.

Der besitzt eine Rückkaufoption auf Cucurella und es ist wahrscheinlich, dass der Meister und Pokalfinalist diese auch ziehen wird. Sie liegt bei vier Millionen Euro. Bei Barca könnte der Linksverteidiger entweder als Konkurrent und möglicher Nachfolger von Jordi Alba aufgebaut werden. Oder die Katalanen entscheiden sich dazu, ihn für eine deutlich höhere Ablösesumme direkt zu verkaufen.

Interesse an Cucurella gibt es nach dessen starker Saison in Eibar massig. So sollen gemäß eines Berichts der Sport unter anderem die Ligakonkurrenten und ihre Fühler ausgestreckt haben. Auch mehrere Klubs aus der werden seit Wochen als mögliche neue Arbeitgeber des Junioren-Nationalspielers gehandelt. Zunächst war von einem Interesse Borussia Dortmunds die Rede, nun sollen auch die Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach und mitmischen.

BVB verpflichtet dänisches Talent Magnus Kaastrup

Borussia Dortmund hat den dänischen U19-Nationalspieler Magnus Kaastrup vom Aarhus GF verpflichtet. Das bestätigte der BVB am Montag. Der BVB leiht den Offensivspieler zunächst für ein Jahr aus.

Anschließend hat der Vizemeister die Möglichkeit, Kaastrup mithilfe einer Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro fest zu verpflichten.

Emotionaler Beitrag: Shinji Kagawa verlässt und kehrt zum BVB zurück

Shinji Kagawa hat sich in einem offenen Brief von Besiktas Istanbul verabschiedet und seine Rückkehr zum BVB angekündigt. "Liebe Besiktas-Fans, ich danke euch für die Unterstützung", schrieb der Japaner auf Instagram, "es ist schade, dass wir den Titel verpasst haben und dass ich dem Team nicht so viel helfen konnte, wie ich wollte."

Lucien Favre plant laut den Ruhrnachrichten auch in der neuen Saison nicht mit Kagawa, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft. Der 30-Jährige, der mit dem BVB zweimal Meister und Pokalsieger wurde, muss sich demnach erneut nach einer neuen Herausforderung umsehen. und der gelten als Interessenten.