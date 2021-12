Borussia Dortmund am Sonntag. Alle relevanten News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr in diesem Artikel.

BVB News heute: Gregor Kobel übt nach Patzer in Bochum Selbstkritik

Borussia Dortmunds Keeper Gregor Kobel verursachte mit einem letztlich zu ungestümen Ausflug am Samstag den Elfmeter, der dem VfL Bochum die zwischenzeitliche 1:0-Führung ermöglichte. Nach Spielschluss zeigte sich der Schweizer selbstkritisch.

"Ich habe kurz zuvor gemerkt, dass ich zu spät bin. Aber dann gab es kein Zurück mehr", sagte Kobel zu der Szene, in der er Bochums Christopher Antwi-Adjei letztlich im Strafraum foulte. "Das muss ich auf jeden Fall besser machen, das geht auf meine Kappe. So eine Aktion bringt die Mannschaft natürlich in eine Scheißposition. Das ist ärgerlich. Meistens geht so was gut, da leider nicht."

Dortmund hatte zwar noch viele Torchancen, kam jedoch nicht mehr über ein 1:1 beim Aufsteiger hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern ist damit auf sechs Punkte angewachsen.

BVB News heute: Karim Adeyemi will Rückrunde noch in Salzburg verbringen

Nationalspieler Karim Adeyemi (19) will auch zu Beginn des neuen Jahres für den österreichischen Dauermeister RB Salzburg spielen. Nach Informationen von GOAL und SPOX tendiert der Offensivspieler, der am Samstag beim 5:0 der Salzburger gegen WSG Tirol einen Hattrick in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechselung erzielte, bezüglich seiner Zukunft über diese Saison hinaus dann zu Borussia Dortmund.

"Es ist noch nichts fix, und ich bin nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf. Ich habe keine Tendenz", sagte der gebürtige Münchner bei Sky Austria. Er sei "mit dem Kopf hier in Salzburg" und freue sich "auf die Champions League mit Salzburg. Da wollen wir alles rausholen". Sein Klub hat in der Königsklasse das Achtelfinale erreicht.

Auch RB Leipzig macht sich Hoffnungen, den Teenager zu verpflichten, aber der Trend beim Angreifer geht in Richtung BVB.

BVB (Borussia Dortmund), News: Hamann kritisiert Bosse wegen Haaland

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hätte sich in Sachen Erling Haaland ein Machtwort der BVB-Bosse in Richtung dessen Berater Mino Raiola gewünscht.

Der Star-Agent hatte jüngst wieder für Wirbel gesorgt, indem er betonte, dass Haaland zu jedem europäischen Topklub wechseln könnte. "Das macht er schon die ganze Zeit. Es ist eine Situation, die die Dortmunder anders hätten händeln müssen. Sie hätten schon letztes Jahr klarmachen müssen, dass sie sein Verhalten dulden, dieses aber schwer zu akzeptieren ist", sagte Hamann bei Sky.

Dennoch stellte der frühere Bayern-Profi auch klar: "Auf der anderen Seite wäre er (Haaland, d. Red.) ohne Raiola vielleicht gar nicht in Dortmund gelandet."

BVB patzt in Bochum: Borussia Dortmund trotz Chancenwucher nur mit Remis

Der BVB wird sich fragen, wie es zu diesem Ergebnis kommt: Drückende Überlegenheit und eine Vielzahl an hundertprozentigen Torchancen - doch am Ende stand es nur 1:1 in Bochum.

Ohne "Wüterich" Marco Rose ist Borussia Dortmund im kleinen Revierderby ausgerutscht. Der Tabellenzweite erreichte im ersten Duell beim Nachbarn VfL Bochum seit 2010 am Samstag nur dank eines späten Tores von Julian Brandt (85.) ein 1:1 (0:1). Der Punkteverlust im "Derby an der B1" warf den BVB ohne seinen gesperrten Trainer fünf Tage nach seinem Abschied aus der Champions League im Titelkampf der Fußball-Bundesliga noch weiter zurück.

Wir teilen uns die Punkte im Revierduell. pic.twitter.com/0cr2BOD2EC — Borussia Dortmund (@BVB) December 11, 2021

Sebastian Polter (40.) hatte den Bundesliga-Rückkehrer Bochum mit einem Foulelfmeter auf den ersten Sieg gegen den übermächtigen Rivalen seit dem 2:0 am 10. März 2007 hoffen lassen. Der BVB konnte seine Überlegenheit lange nicht nutzen und offenbarte erneut Schwächen in der Abwehr. Ein vermeintliches weiteres Tor durch Marius Wolf (54.) wurde nach Videobeweis aberkannt.

