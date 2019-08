BVB: Neven Subotic kritisiert Ex-Fitnesstrainer Rainer Schrey

Neven Subotic hat Thomas Tuchels Fitnesstrainer Rainer Schrey attackiert. Der Coach steht derzeit auch bei Paris Saint-Germain in der Kritik.

Neven Subotic hat gegenüber Le Parisien auf seine Zeit bei zurückgeblickt und sich kritisch über den damaligen Fitnesstrainer Rainer Schrey geäußert, der jetzt in Thomas Tuchels Team bei arbeitet.

Schrey habe "bei einzelnen Spielern die Grenze überschritten", sagte Subotic, der in seiner Zeit beim BVB immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Als Beispiel nannte der Verteidiger Emre Mor: "Er ließ ihn in höllischen Einheiten auf allen Vieren über den Platz kriechen und das sehr lange. Es war schockierend."

BVB-Spieler beschwerten sich bei Thomas Tuchel

Die Spieler hätten sich "wegen der Intensität im Training" beschwert, führte Subotic weiter aus: "Sie fühlten sich gegen Ende der Spiele oft müde." Auch in Paris werden die Trainingsmethoden von Tuchel, Schrey und Co. mittlerweile in Frage gestellt. Immerhin fehlen PSG sieben Akteure verletzt, darunter auch Kylian Mbappe und Edinson Cavani.

Allerdings fand Subotic auch lobende Worte für die Fitnessmethoden Schreys. Man habe häufig gemerkt, dass sie im Spiel geholfen haben, auch wenn "ich mich bei gewissen Übungen gefragt habe, ob sie wie wirklich zum Fußball dazugehören, weil sie so verrückt waren", erklärte Subotic.