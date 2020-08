Borussia Dortmund - Youssoufa Moukoko verrät: Diese BVB-Stars haben mir bei den Profis am meisten geholfen

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko trainiert mit 15 Jahren bereits bei den Profis mit. Nun verriet der Youngster, welche Stars ihm am meisten geholfen haben.

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko hat verraten, welche Stars ihn bei der Eingewöhnung bei den Profis am meisten unterstützt haben. "Lukasz Piszczek hat mir sehr geholfen, aber auch Emre Can und Julian Brandt unterstützen mich", erklärte der 15-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Der 35-jährige Piszczek habe ihn "direkt zur Seite gezogen und gesagt: 'Hab‘ einfach Spaß, sei Du selbst. Und hab‘ bei uns Profis bloß keine Angst.‘“

BVB: Moukoko soll in den Profikader integriert werden

Der Youngster absolviert die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft der Westfalen und soll in Zukunft in den Profikader integriert werden. "Wir haben ein sehr hohes Interesse, die Jungs aus dem Jugendbereich bei uns oben einzubinden", betonte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt mit Blick auf die eigene Nachwuchsarbeit.

Dank der geänderten DFL-Statuen darf der Angreifer bereits ab seinem 16. Geburtstag am 20. November in der Bundesliga debütieren.

Moukoko über Training mit BVB-Profis: "Natürlich ist es ungewohnt"

Seine ersten Einheiten bei den Profis der Schwarz-Gelben bezeichnete Moukoko als "ungewohnt", gleichzeitig habe er sich "nach ein paar Tagen" an die gestiegenen Anforderungen gewöhnt.

Allen voran das Tempo sei im Vergleich zu den Jugendmannschaften der größte Unterschied. "Du hast keine Zeit mehr zum Überlegen, du musst sehr handlungsschnell sein", führte Moukoko aus.

Bis zu einem möglichen Profi-Einsatz im November wolle das Top-Talent in der U19 des BVB weiterhin für Furore sorgen. "Die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen. Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken", zeigte sich Moukoko selbstbewusst. Aktuell steht er bei 183 Toren in 120 Jugendpartien.